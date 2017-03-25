DEAŞ, Irak'ta Türkmen aileyi infaz etti

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir Türkmen aileyi infaz ettiği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir Türkmen aileyi infaz ettiği bildirildi.



Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu İlçe Meclisi üyesi Ali Hüseyni, "Tuzhurmatu'ya bağlı Çardağlı köyüne sızan DEAŞ militanları 5 kişiden oluşan bir Türkmen aileyi infaz etti." dedi.



Saldırının ardından çıkan çatışmada bir polis ile bir Haşdi Şabi mensubunun öldüğünü, 7 sivilin yaralandığını belirten Hüseyni, köydeki bir okula gizlenen teröristlerin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü aktardı.