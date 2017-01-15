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15 Ocak 2017 10:08 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2017 10:11

DEAŞ ile mücadelede "önemli" toplantı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'daki "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"na katılacak

DEAŞ ile mücadelede

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'da, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında 13 ülkenin genelkurmay başkanının yer alacağı toplantıya katılacak.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, Riyad'da 13 ülke genelkurmay başkanının bulunacağı "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"nda yer alacak.

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