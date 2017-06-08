DEAŞ çatışmalardan kaçan 231 sivili öldürdü

Musul'un batı yakasında, terör örgütü DEAŞ'ın son iki haftada çatışmalardan kaçan 231 sivili öldürdüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı İnsan Hakları ofisinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ, 26 Mayıs'tan bu yana Musul'un batı yakasındaki çatışmalardan kaçan 231 sivili öldürdü." ifadesine yer verildi.



Açıklamada ayrıca, Zencili Mahallesi'ne 31 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırılarında 50 ile 80 arası kişinin öldüğüne dair bilgi alındığı kaydedildi.



Irak ordusunda görevli yüzbaşı Addi Muhammed, kentin batı yakasında Haşdi Şabi'nin ele geçirdiği köylerdeki binlerce sığınmacının zor şartlar altında yaşadığını belirtti.



Irak ordu ve polis güçleri, yaklaşık iki hafta önce eski Musul'daki Zencili, Şifa, Sahha ve el-Ula bölgesini DEAŞ'tan geri almak için harekat başlatmıştı.



Çatışmaların sürdüğü Musul'un batısında 150-200 bin arasında sivilin mahsur kaldığı ifade ediliyor.