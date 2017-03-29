DEAŞ 21 sivili öldürdü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin batı yakasında kendi kontrolündeki bölgeden kaçmaya çalışan 21 sivili öldürdü.

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Çevik Kuvvet güçlerinde görevli Yüzbaşı Musab el-Cuburi, yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 21 kişiden oluşan 3 ailenin, DEAŞ'ın elindeki el İktisadin Mahallesi'nden kaçmaya karar verdiğini ifade etti. DEAŞ militanlarının, sivil giyimli ve hafif silahlarla kaçmaya çalışan aileleri fark edince hepsini öldürdüğünü söyleyen Cuburi, mahsur kalan sivillerin kaçışının engellenmeye çalışıldığını kaydetti.



Birleşmiş Milletler'den (BM), 17 Şubat-22 Mart'ta, Musul'un batısında en az 307 sivilin öldüğünü, 273 sivilin yaralandığını açıklamış, Irak ordusu ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona, sivil kayıpların azalması için acilen taktiklerini gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.



Uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul'un Cedide bölgesinde "yanlışlıkla" sivil hedeflere düzenlediği hava saldırısı sonucu 200'den fazla sivilin enkaz altında kalarak öldüğü duyurulmuştu.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 17 Mart'ta Musul'da sivillerin ölümüne yol açan hava saldırısının Irak güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıklamış, Irak ordusu ise saldırıyla ilgili koalisyondan hava desteği talebinde bulunmadığını iddia etmişti.