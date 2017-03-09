DBP'li eski Savur Belediye Başkanı tutuklandı

Mardin'in Savur ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan DBP'li eski Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

Mardin'in Savur ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan DBP'li eski Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince Savur Belediyesi ile bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Alökmen ile S.İ, Ş.A, H.Ö, M.Z.G, O.A. ve İ.Ö'nün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen zanlılardan aralarında Mehmet Ali Alökmen'in de olduğu 4 kişi tutuklandı.



Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Alökmen'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.