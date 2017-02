DBP'li Belediye Başkanı Çiçek tutuklandı

Siirt'te DBP'li Gökçebağ Belediye Başkanı Çiçek, "PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçlarından tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 1 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçlarından Gökçebağ Belediyesi binası dahil 5 ayrı adreste yapılan aramada DBP Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek ve belediye çalışanı Namet Can gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemleri ardından savcılığa çıkarılan Çiçek ve Can, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Çiçek ve Can, Siirt E tipi cezaevine gönderildi.