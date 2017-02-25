DBP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Mardin'in Savur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında DBP'li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ve jandarma ekiplerince Savur Belediyesi ile bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda Savur Belediye Başkanı Alökmen ile S.İ, M.Z.G, O.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.



Bu arada, polis ekiplerince belediyede başlatılan arama çalışmaları sürüyor.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.