DBP'li Baykan Belediye Başkanı tutuklandı

Ankara'da gözaltına alınan Siirt'in Baykan ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Ali Aydın tutuklandı.

Baykan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Baykan Belediye Başkanı Aydın, dün gece Ankara'da gözaltına alındı.



Siirt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Aydın, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan DBP'li Veyselkarani Belediye Başkanı Enes Cengiz ve Baykan Belediye Meclis üyesi Selva Erdoğan'ın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



Veyselkarani Belediyesinin firari meclis üyesi Ayten Sezgin'in de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA