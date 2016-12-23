DBP Kars İl Başkanı Fidanboy tutuklandı

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile aynı partinin yöneticilerinden Ramiz Atmaca tutuklandı.

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile aynı partinin yöneticilerinden Ramiz Atmaca tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile aynı partinin yöneticilerinden Ramiz Atmaca'nın da aralarında yer aldığı 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan 4 zanlıdan Fidanboy ile Atmaca, savcılıktaki ifadeleri sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğine "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütüne maddi yardım sağlamak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Sevda Subaşı ve DBP'li Yeliz Çopur'un da aralarında bulunduğu 6 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



Aynı operasyon çerçevesinde adliyeye çıkartılan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı.