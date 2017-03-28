DBP Eş Genel Başkanı Yüksek için yakalama kararı
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında, tutuksuz yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında, tutuksuz yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi.