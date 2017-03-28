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28 Mart 2017 11:58 | Son Güncelleme: 28 Mart 2017 12:00

DBP Eş Genel Başkanı Yüksek için yakalama kararı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında, tutuksuz yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi.

DBP Eş Genel Başkanı Yüksek için yakalama kararı

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında, tutuksuz yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi.

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