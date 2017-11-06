Davutoğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Faslı Cevad Merrun'un kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Faslı Cevad Merrun'un kabrini ve ailesini ziyaret etti.



Fas'ın kuzey bölgesinde yer alan Tanca'da yaşayan Merrun ailesini ziyaretinde Davutoğlu'na, eşi Sare Davutoğlu, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz ve beraberindeki heyet eşlik etti.



Aile fertlerine taziyelerini sunan Davutoğlu, "Bizim ülkemizde Allah rızası için vefat edenler bizim de evladımızdır. Bizde şehit annesi ve babası aynı zamanda bütün toplumun anne ve babasıdır. Fas'ta temsilciliğimiz olarak büyükelçiliğimiz var, bundan sonra bizim için artık siz de varsınız. Cevad kahraman bir insandı, Türkiye için sokağa çıktı ve şehit oldu, çocukları bizim çocuklarımız eşi bizim evladımızdır." dedi.



Davutoğlu, daha sonra Merrun'un anne ve babasıyla birlikte şehidin kabrini ziyaret etti. Bu sırada Gurzina Mezarlığı önünde toplanan mahalle sakinleri, Türkiye lehine slogan atarak sevgi gösterisinde bulundu.



Davutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gecesi o hain saldırı esnasında Türkiye'yi kendi vatanı bellemiş, Türkiye'yi ait olduğu Fas kadar seven çok değerli yiğit insan Cevad Merrun, Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile bütün Türk milletiyle beraber sokaktaydı ve haince şehit edildi. Bugün Cevad'ın çok değerli babası Abdülkerim Bey ve annesi Asiye Hanım ile kabrini ziyaret ettik. Burada gördüğümüz şu ki ülkelerin kaderleri toplumların kaderleri birdir. Eğer bir insan binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkeyi aşkla muhabbetle sevmişse kaderi de onla birleşir. Bir kez daha aziz şehidimize rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Ziyareti sırasında Faslıların gösterdiği yakınlığın Türkiye'ye duyulan muhabbetin bir yansıması olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Allah bu ülkeye bir daha böyle acı bir tecrübe göstermesin ve zor bir gece yaşatmasın. Ama görüldüğü gibi böyle bir tehdit söz konusu olduğunda sadece 80 milyon milletimiz değil dünyadaki bütün mazlum milletler ayağa kalkabilmekte. Gönlüyle Türk olan bunu da gereğinde kanıyla ödeyen bir gönül coğrafyasının parçasıyız." dedi.



Şehit Merrun'un anne ve babası ise Davutoğlu'nun ziyaretinden çok memnun olduklarını ve "ikinci vatan" olarak gördükleri Türkiye'yi çok sevdiklerini belirttiler.



Marakeş'te geçen hafta sonu düzenlenen Dünya Politika Konferansı'na katılmak üzere Fas'a gelen Davutoğlu'nun yarın yurda dönmesi bekleniyor.