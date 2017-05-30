Davul yasağına davullu tepki

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahurda davul çalınmasının yasaklanmasına bir grup davulcu, davul çalarak tepki gösterdi.

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanana davulcular, davul çalarak ve mani söyleyerek sahurda davul çalınmasının yasaklanmasına tepki gösterdi. Davulcuların tepkisini, bazı turistler ve vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.



Davulcu Seyfettin Yılmaz (66), gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan davulunun örf ve adetler arasında yer aldığını ifade ederek, "Atalarımızdan sonra biz de ramazan davulunu çaldık. 'Turistler rahatsız oluyor' denilerek ramazan davulu yasaklandı. Tekrar ramazan davulunun çalınmasını istiyoruz." dedi.



Yılmaz, eski ramazanların tekrar yaşanması, davulların çalınması için davullarla yasağa tepki gösterdiklerini ifade etti.







Davulcu Emrak Aktimur ise yetkililerin izniyle yeniden sahurda davul çalmak istediklerini kaydetti.



Ramazan ayında davul çalınması yasağının, Fethiye Belediyesi tarafından 4 yıl önce konulduğu öğrenildi.