Darüşşafaka Doğuş lidere yetişemedi
THY Avrupa Ligi 27. haftası maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda CSKA Moskova'ya 95-85 yenildi.
THY Avrupa Ligi 27. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 95-85 yenildi.
Darüşşafaka Doğuş ligde 14. mağlubiyetini yaşarken, CSKA Moskova 20. galibiyetini aldı.
Maçın en skorer ismi Darüşşafa Doğuş'tan 26 sayıyla Scottie Wilbekin olurken, CSKA Moskova adına Milos Teodosic 20 sayı üretti.
Darüşşafaka Doğuş'un yenilmesiyle, Fenerbahçe, Baskonia ve Panathinaikos Superfoods play-offa kalmayı garantiledi.