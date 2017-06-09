Darphanenin 'çeyrek' üretimi patladı

Darphanenin "çeyrek" altın üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 211 arttı.

Düğün sezonu ile birlikte mesaisi artan Darphanenin "çeyrek" altın üretimi bu yıl mayısta önceki aya kıyasla yüzde 211 arttı.



Önceki aylarda 500 bin bandında seyreden Darphanenin çeyrek altın üretimi geçen ay 1,7 milyon adedi geçti.



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre düğün sezonuna girilmesiyle birlikte söz konusu kurumun mesaisi de yoğun başladı. Önceki dönemlerde aylık "çeyrek" üretimi 500 bin adetlerde seyrederken, mayısta bu altın türünde adeta üretim patlaması yaşandı.



Buna göre Darphane mayıs ayında 1 milyon 786 bin 80 adet çeyrek üretimi gerçekleştirdi. Darphanenin çeyrek üretimi nisanda 572 bin 790 adet olarak kaydedilmişti. Böylece "çeyrek" üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 211 artış gösterdi.



Darphanenin çeyrek üretimi ocakta 491 bin 660 adet, şubatta 337 bin 330 adet, martta 539 bin 850 adet, nisanda ise 572 bin 790 adet olarak kaydedildi.



Bu yılın ocak-mayıs dönemindeki toplam çeyrek üretimi ise 3 milyon 727 bin 710 adet olarak sayıldı.