Darbeye en büyük darbeyi Türk yargısı indirmiştir

Bozdağ, "Daha darbenin başarılı mı başarısız mı olduğunun belli olmadığı saatlerde başsavcılıklar, darbeye karşı hukuk kılıcını kuşanmış, hukukla darbecilere ve darbeye en büyük darbeyi Türk yargısı indirmiştir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği tarafından Hakimevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ramazan ayının huzur, barış, güven içerisinde geçirilirken, dünyanın birçok yerinde bunun olmadığını belirtti.



Dünyanın her yanında huzur, güven ve barış ortamının sağlanması temennisinde bulunan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara değindi.



Türk yargısının 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısında büyük bir kahramanlık gösterdiğine dikkati çeken Bozdağ, bugüne kadar her darbe girişiminin netice aldığını, ilk defa 15 Temmuz'da bu neticenin alınamadığını anımsattı.



Bunun nedeninin Türk milletinin kahramanlığı olduğunu dile getiren Bozdağ, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ile meydanlara inerek, demokrasiye, hukuka, milli iradeye, seçilmişlere ve anayasal düzenine sahip çıktığını anlattı.



Bozdağ, darbenin başarısız olmasında farklı grupların, görüşlerin ve mesleklerin de darbenin başarısız olmasında önemli rolü olduğunu kaydederek, "Daha darbenin başarılı mı başarısız mı olduğunun belli olmadığı saatlerde, herkesin ne yapacağını düşündüğü vakitlerde Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarımız başta olmak üzere başsavcılıklar darbeciler hakkında soruşturma açmış, gözaltı ve yakalama kararları çıkartmış ve darbeye karşı hukuk kılıcını kuşanmış, hukukla darbecilere ve darbeye en büyük darbeyi Türk yargısı indirmiştir." ifadelerini kullandı.



Eğer o gün Türk yargısının içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı, iktisatlı olan bazı savcıların talebi ve hakimlerin kararıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların tutuklanmasına dair kararlar çıkmış olsaydı Türkiye'nin başka bir noktaya gideceğine işaret eden Bozdağ, "Bugüne kadar darbe sesi, gürültüsü, patırtısı gelmeden hemen darbeye biat eden ve darbenin meşrulaştırılması için ellerindeki yasaları kullanan Türk yargısı gitti onun yerine darbelere darbe yapan, Türk yargısı geldi. İlk defa darbecilere ve darbeye biat etmeyen hukukçular çıktı." diye konuştu.



"YARGIYI KURTARAN ADIMLAR ATILDI"



Bakan Bozdağ, 15 Temmuz öncesinde FETÖ'ye mensup, onlarla irtibat ve iktisat içerisinde olan bazı yargı mensuplarının yargının bağımsız ve tarafsızlığına gölge düşürüp, zarar verdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Yargımız böylesine bir terör örgütünün gölgesinden öte işgali altına maalesef girmişti. Bu işgalden de yargıyı kurtaran adımlar atıldı. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde yargımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hukuk devletine inanarak, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını esas alan ilkelerden güçle, anayasa, kanun ve hukukumuza bağlı bir vicdanla kararlarını vermeye ve yargıya olan güveni daha ileri noktalara taşımaya devam edecektir. Bundan benim hiçbir şüphem yoktur."



Darbe teşebbüsüyle ilgili davaların da devam ettiğine değinen Bozdağ, terör örgütü elebaşının talimatıyla, örgüt mensuplarının ağız birliği ile herşeyi inkar ettiğini aktardı.



Bozdağ, bu kişilerin "omurgasız" olduklarını ifade ederek, "Bunlar suç üstü yakalandıkları halde adam gibi çıkıp, 'biz yaptık ama beceremedik, becerseydik böyle olmazdı' deme cesaretini bile ortaya koyamıyorlar. Neden? Takiye esas. Darbe yaparken kendilerini gizleme gayreti duymayanlar, darbeden sonra kendilerini gizlemek için büyük bir gayretin, büyük bir çabanın içerisindeler." diye konuştu.