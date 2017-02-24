136 diplomatik pasaportlu Almanya’ya iltica başvurusu yaptı

Almanya, FETÖ darbe girişimi sonrası Türkiye’den 136 diplomatik pasaport sahibinin bu ülkeye iltica başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Alman hükümeti, Türkiye'den 136 diplomatik pasaport taşıyan kişinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu açıkladı.



Almanya İçişleri Bakanlığının Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu’nun soru önergesine verdiği cevapta, iltica talebinde bulunanların asker, elçi, diplomat veya aile üyesi gibi gruplara dahil olup olmamalarına göre değil, vatandaşlıklarına ilişkin istatistik tutulduğu ifade edildi.



Cevapta, bununla birlikte Alman hükümetinin Türkiye’den 136 diplomatik pasaport hamilinin iltica talebinde bulunduğu bilgisine sahip olduğu belirtilerek, bu sayının aile üyelerini de içerdiği kaydedildi.

"TALEPLERİN HİÇBİRİSİ HAKKINDA KARAR VERİLMEDİ"



Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate, yaptığı açıklamada, iltica taleplerine kişilerin diplomat olmalarından ötürü öncelik verilmediğini belirterek, söz konusu başvurulara ilişkin sürecin devam ettiğini belirtti.



Plate, taleplerin hiçbirisi hakkında karar verilmediğini ifade etti.



Türkiye’den iltica taleplerinin 2015’in ortalarından itibaren arttığına işaret eden Plate, 2014 yılında bin 800, 2015’te 4 bin 600, 2016’da da 5 bin 700 kişinin iltica başvurusu yaptığını kaydetti.