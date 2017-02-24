Darbecilerin yargılandığı binanın lağımı taştı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin duruşmanın yapıldığı Halk Eğitim Merkezinin lağımı taşınca salona bir süre kimse alınmadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoban girişinde durdurulan eski asker 81 sanığın yargılandığı Halk Eğitim Merkezinde lağımın taşması sonucu salona bir süre kimse alınmadı.



Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince duruşmalar için kullanılan Halk Eğitim Merkezi Salonunun sabah saatlerinde kanalizasyonu taştı. Durumu fark eden yetkililer konuyu belediye ekiplerine bildirdi. Kötü koku nedeniyle salona kimse alınmadı ve binanın tüm camları açılarak salon havalandırıldı.



Binada güvenlik nedeniyle arama yapan bomba imha ekiplerinin ise salona maske takarak girmesi dikkati çekti.



Sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında salona alınırken, polis ve basın mensupları salonun dışında bekledi.



Yetkililer duruşmanın yapıldığı salona zaman zaman oda parfümü sıktı.



Binanın kanalizasyonu belediye ekiplerince temizlendi.