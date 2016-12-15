Darbecilerin 'İstanbul Valiliği'ni işgal girişimi' Whatsapp yazışmalarında

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgal etmeye çalışan şüpheli askerlerin birbirleri arasındaki Whatsapp yazışmaları aleyhlerinde kanıt olarak yer aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da hazırlanan üçüncü iddianamede, darbeci askerlerin "Yurtta Sulh" adlı Whatsapp grubundan İstanbul Valiliği'ni işgal girişimiyle ilgili yaptıkları yazışmalar da yer aldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul'da yapılan darbe toplantısında İstanbul Valiliği'ni işgal etmeye kalkışan şüphelilerin eylemlerine yer verildi.

DARBECİ ASKERLERİN YAZIŞMALARI



İddianamede, FETÖ silahlı terör örgütünün nihai hedefine ulaşmak için daha önce de kumpas ve kurgu operasyonlarla darbe girişiminde bulunduğu öne sürülerek, "İstanbul Valiliği'ni ele geçirmekle görevli Albay Nizamettin Aydın'ın emir ve komutasındaki askerlerle valiliğin işgalinde görevlendirildiği anlaşılmaktadır." denildi.



İstanbul Valiliği'ni işgal etmekle görevli konuta Aydın'a yönelik talimatların anlatıldığı iddianamede, örgüt üyelerinin sosyal paylaşım ağı olan Whatsapp'daki konuşmaları da aleyhlerinde delil olarak iddianamede yer aldı.



İddianamede, 15 Temmuz gecesi, 47. Motorlu Piyade Alayı'ndan İstanbul Valiliği'ne doğru giden askerlerin sevk ve idaresi ise Whatsapp yazışmalarına şöyle yansıdı:



"Yurtta Sulh' isimli Whatsapp grubunda Sadık Cebeci tarafından



saat 22.21:31'de '10 dak. içinde valilik birliği çıkıyor'



22:40:24 de 'Valilik birliği yolda'



23:18:42 'de 'Valilik direnmeye çalışıyor. Görüşme devam ediyor'



23:41:05'de 'İstanbul valiliği kontrol altına alınmak üzere'



23:41:24'te 'Polis valilikte direnmekten vazgeçti' şeklindeki paylaşımlardan Sadık Cebeci'nin İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen darbe girişiminden haberdar olduğu, bu bilgilendirmenin de şüpheliler Nizamettin Aydın ve Recep Karaçam tarafından yapıldığı değerlendirilmiştir."



Darbe girişiminde bulunan askerlerin rütbeleri, konumları ve eylemlerine dikkati çekilen iddianamede, "Nizamettin Aydın, Recep Karaçam, İsa Turan, Mehmet Umut, Mehmet Ekerbiçer, Erkan Tercan, Halit Turan ve Sadık Efe'nin silahlı terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü gerekmektedir." denildi.

Kaynak: AA