Darbeci Tuğamiral'den 'FETÖ' itirafı

FETÖ'nün 5 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Davanın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda görülen 3. duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve bazı yakınları katıldı.



Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sıkıyönetim direktifinde yapılan görevlendirmelerde isminin karşısına, "aynı göreve devam" şeklinde ibare konulan tutuklu sanık eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Tuğamiral Gürel Kaynak savunma yaptı.



"DİNDAR OLDUKLARI İÇİN YAKINLIK DUYDUM"



Ailesinin muhafazakar olmadığını ancak kendisinin inançlı biri olduğunu ifade eden Kaynak, eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dindarların 'irticacı' diye dışlandığını, aşağılandığını ve meslekten atıldıklarını belirterek, "O dönemlerde dini hassasiyeti olduğuna inandığım cemaatle tanıştım. Ben dindar oldukları için bu yapıya yakınlık duydum. İyi niyetimin kurbanı oldum. Ancak 15 Temmuz'da bunların gerçek yüzünü gördüm. Ben asla darbe yapılsın istemem. Halkın iradesinin darbe yoluyla indirilmesine karşıyım." diye konuştu.



Kaynak, 4 Temmuz'da yıllık izine ayrıldığını, ailesiyle tatile gittiğini, darbe girişimini 15 Temmuz gecesi İstanbul'daki kayınvalidesinin evindeyken öğrendiğini öne sürerek, "Darbe girişimi akşamı pizza yiyip erkenden uyudum. Beni emir subayım arayarak, bir hareketlilik olduğunu söyledi. Darbeci olsam, darbenin yapılacağı saatte kayınvalidemi evinde uyur muydum? Madem 'Yurtta Sulh Konseyi' atamamı yapmış, ben de görevimin başında olurdum." ifadelerini kullandı.



"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORUM"



Kaynak, darbe girişimi sonrası yıllık izninin bitiminde 20 Temmuz 2016'da göreve başladığını, daha sonra emekli olduğunu, bir iş görüşmesi için ABD'ye giderken pasaportunun 4 Ekim'de iptal edildiğini öğrendiğini, bir gün sonra da evde gözaltına alındığını anlattı.



Kesinlikle kaçma gibi bir niyetinin olmadığını belirten Kaynak, "Kaçmak gibi bir niyetim olsa, pasaportumun iptal edildiği 4 Ekim'den önce kaçardım. Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanmak için mahkemeye dilekçe verdim ve FETÖ ile ilgili ne biliyorsa anlattım. Bu sayede örgüt mensubu çok kişi yakalandı. Devletime sığındım." ifadelerini kullandı.



"MAHREM ABİLERLE GÜLEN'İN VİDEOLARINI İZLEDİK"



"Mahrem abi" ifadesini ilk defa emniyette duyduğunu öne süren sanık Kaynak, "Onlarla görüştüm. Sohbetlerine katıldım. Fetullah Gülen'in kitaplarını okudum, videolarını izledim. İnançlarımdan dolayı bu insanlarla yakınlık kurdum. Gözümüzü boyadılar. Ama gerçek yüzlerini öğrendikten sonra irtibatı kestim. Bunların yüzünden çok sevdiğim üniformamdan oldum. Derin bir pişmanlık içindeyim." diye konuştu.



Savunmasının ardından, Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin sorularını cevaplayan sanık Kaynak, "ByLock" kullandığını kabul ederek, daha sonra cemaat abisinin artık bu programın kullanmayacağını söyleyerek, tabletine "Eagle" programını yüklediğini anlattı.



"BENİ GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜRECEKLERDİ"



Sevimli'nin sorusu üzerine Kaynak, şunları söyledi:



"1991'de tanıştığım birisi ev sohbetleri yapıyordu. Sonra Fetullah Gülen'i övücü sözler söylemeye başladı. Gizlilik nedeniyle bana 'Nurettin' kod adını verdi. Bunu bizi korumak amacıyla yaptığını sanıyordum. Sadaka olarak bir miktar para ve ayrıca birkaç kurban parası verdim. Daha sonra Gölcük ilçesinde 'Mert' kod isimli öğretmen olan Yakup Dalkılıç ile tanıştım. Şu anda bu davanın tutuklu 'mahrem abisi' olan Dalkılıç'ın evinde buluşuyorduk. Bana Donanma Komutanlığı'nda bazı üst düzey subaylarla da görüştüğünü söylemişti ama onların kim olduğundan bahsetmedi. Dalkılıç, bir süre sonra 'Seni Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile görüştüreceğiz' dedi. Ben buna çok sıcak bakmadım. Gönüllü değildim. Görüşmek istemiyordum. Çünkü tanınan biriydim. Daha sonra, Fetullah Gülen müsait olmadığı gerekçesiyle bu görüşme gerçekleşmedi."



Sanık Kaynak, darbeci olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Gürel Kaynak'ın çapraz sorgulamaya alınmasına karar verdi.