Darbeci komutanlara ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bitlis'te FETÖ'nün darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan Tuğgeneral Afşar'ın da aralarında bulunduğu eski 4 rütbeli sanık, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetle 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan dönemin 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar'ın da aralarında olduğu eski 4 rütbeli sanık, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapisle cezalandırıldı.



Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklardan Afşar, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.



Diğer sanıklar eski Kurmay Başkanı Ercüment Takır, eski Lojistik Şube Müdürlüğünden sorumlu Binbaşı Akın Cellat, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Yüzbaşı Halis Işıklı, tutuksuz yargılanan eski İstihkam Şube Müdürü Taner Öztürk ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.



Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanıklar Afşar, Takır, Cellat ve Işıklı'yı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapisle cezalandırdı.



Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Öztürk hakkında da beraat kararı verdi.