Darbeci komutanlara ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Erzurum'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan ilk davada, darbeci komutanlara ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açılan ilk davada, örgütün sözde "Erzurum Sıkıyönetim Komutanı" olan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile "sıkıyönetim komutanları" atama listesinde ismi bulunan eski Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Koçak ve Yılmaz ile avukatları Üzeyir Termeli katıldı.



Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, mütalaasında, 15 Temmuz'da Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı haber merkezine sistem üzerinden öncelik dereceli 4 emir mesajı geldiğini, nöbetçi amir Yılmaz'ın bu emirleri aldıktan sonra Koçak'ı aradığı bildirdi.



Koçak'ın arama sonrası araba göndererek kendisini evinden aldırmasını istediği anlatılan mütalaada, bu sanığın Yılmaz'a, "Kışlada bulunmayan personeller dahil tüm personelin toplanması konusunda emir verdiği, harekat merkezinde görevli personellerin Yılmaz ve Koçak'ın emrine istinaden Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığında görevli olup kışla dışında olan personeli telefonla kışlaya çağırdıkları" kaydedildi.



Mütalaada, Koçak'ın, haber merkezinde görevli Uzman Çavuş Olcay Özer'den söz konusu emirleri Patnos 3. Jandarma Komando Alay Komutanlığına dijital ortamda, Erzurum'daki Dumlu Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına ise faks ile göndermesini istediği belirtilerek, Özer'in, sanığın emri üzerine söz konusu emri sistem üzerinden 3. Jandarma Komando Alay Komutanlığına gönderdiği anlatıldı.



Özer'in haber merkezine gelen emrin okunmadığını bildirmesi üzerine Koçak'ın bu konuda tutanak tutulmasını emrettiğine değinilen mütalaada, olay tarihinde izinli olan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali Lapanta'nın adı geçen emirden haberdar olarak aradığı Koçak'ın Lapanta'ya "Genelkurmay Başkanlığından darbe emri geldiğini, tüm personeli kışlaya çağırdıkları, silah ve teçhizat dağıttıklarını, emri uygulamak için hazırlık yaptıklarını" belirttiği aktarıldı.



Mütalaada, Lapanta'nın emrin normal komuta zinciri içinde bir faaliyet olmadığını ihtar etmesi üzerine Koçak'ın "Komutanım, ben askerim. Gelen emri uygulamak zorundayım" şeklinde yanıt verdiği dile getirildi.



Tanık Mustafa Çelik'in darbe girişimi konusunda Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ile görüşme yaptıktan sonra İl Jandarma Bölge Komutanlığına gittiği de belirtilen mütalaada, "Ali Lapanta, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik'i arayarak 'sözde emrin dikkate alınmaması, uygulanması halinde isyan ve vatana ihanet suçunun oluşacağı, personelin aklını başına alarak suça bulaşmaması' yönünde emir verdi. Çelik, kışlaya giderek Koçak'a Vali Azizoğlu'nun yapacağı toplantıya katılıp katılmayacağını sorması üzerine Koçak, 'Neden gideyim, valiyi görevden aldık' dedi. Çelik'in 'Valiyi kim görevden aldı, bizim neden haberimiz yok' demesi üzerine Koçak, 'Emri okumadınız mı? Biz görevden aldık' dedi." ifadelerine yer verildi.

"SANIKLAR EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILSIN" İSTEMİ



Mütalaada, bu nedenlerle Koçak ve Yılmaz'ın suçlu olduğu belirtilerek, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmaları gerektiği belirtildi.



Sanıkların suçunun terör kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilen mütalaada, her iki sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



Mahkeme heyeti, mazeret bildirerek duruşmaya gelmeyen sanık Murat Yılmaz'ın avukatı Ömer Can Aydın ile diğer sanık Koçak'ın avukatı Temelli'nin esas hakkındaki savunmalarının alınması amacıyla duruşmayı erteledi.