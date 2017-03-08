Eğer sıkmazsanız ben sizi vururum, mermileri sayarım

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davanın tutuksuz sanığı Er Ömer Ö, "Kemal Yüzbaşı sivil, polis, jandarma içeriye girene sıkın, eğer sıkmazsanız ben sizi vururum, mermileri sayarım' diyerek ateş emri verdi." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davanın tutuksuz sanığı Er Ömer Ö, "Jandarma ve polis genelde havaya bazen de bize doğru ateş ediyorlardı. Kemal Yüzbaşı bunun üzerine 'sivil, polis, jandarma içeriye girene sıkın, eğer sıkmazsanız ben sizi vururum, mermileri sayarım' diyerek ateş emri verdi." dedi.



Malatya'daki 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs Komutanlıklarında görevli 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuksuz sanık Onbaşı Hasan Hüseyin A, savunma yaptı.



Onbaşı Hasan Hüseyin A, savunmasında 2. Ordu Komutanlığı Altay Kışlasında görev yaptığını, darbe günü Yarbay Ahmet Üçbudak'ın talimatıyla Zırhlı Personel Taşıyıcısına bindiklerini söyledi.



Üçbudak'ın araca binerken "Ordu karargahını ele geçirdiler. Şehadet şerbetini içmeye hazır mısın?" dediğini aktaran Hasan Hüseyin A, bunun üzerine yola çıktıklarını, 2. Ordu Komutanlığına gittiklerini belirterek, silahını kullanmadığını öne sürdü.

"SIKMAZSANIZ BEN SIKARIM"



Tutuksuz sanık Er Ömer Ö, darbe gecesi koğuşta olduğunu, bir çavuşun gelerek 10 kişinin Ani Müdahale Mangasına (AMM) gitmesi yönünde talimat verdiğini ve oraya gittiklerini bildirdi.



Burada bulunan 3 nolu kulede sırayla nöbet tuttuklarını anlatan Ömer Ö, gece saat 03.00 - 04.00 sıralarında Üsteğmen Hüseyin Çakıcı'nın yanlarına geldiğini ve kendilerini Kemal Keskin isimli Yüzbaşının yanına bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:



''Bu sırada çatışma başladı. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya ateş ediliyordu. Kemal yüzbaşı ve yanındaki 2-3 kişi de ateş ediyorlardı. Jandarma ve polis genelde havaya bazen de bize doğru ateş ediyorlardı. Kemal Yüzbaşı bunun üzerine 'sivil, polis, jandarma içeriye girene sıkın, eğer sıkmazsanız ben sizi vururum, mermileri sayarım' diyerek ateş emri verdi. Ben de korktuğum için havaya ateş ettim. Kemal Yüzbaşı çok heyecanlıydı, bir ara dua etti, 'Allah'ım sana geliyorum, onların arabalarını boz' şeklinde sözler söyledi. Bir süre sonra Kemal Yüzbaşının AMM'de askerlere helva dağıtıp, kahvaltı yaptığını gördüm."

"İLLA SIKILACAK' DEDİ"



Tutuksuz sanık Şerif Ç, 15 Temmuz gecesi dışarından çatışma sesler geldiğini, "tatbikat var" denilince merak üzerine dışarıda ne olup bittiğini öğrenmek için çıktıklarını söyledi.



Binbaşı İbrahim Dede'nin kendilerine mühimmat almaları gerektiğini ve "Dışarıdan gelen jandarma, asker, özel hareket, polis, sivil kim gelirse gelsin vurulmasını" emrettiğini anlatan Şerif Ç, şunları ifade etti:



"Polis olan ağabeyimi aradım. Bana 'kesinlikle ateş etmeyin' dedi. İbrahim Dede 'illa sıkılacak' dedi. Tankta yarbay olduğunu öğrendiğim bir şahıs yaralı çıktı. Bu şahıs içeriye doğru gelirken, korksun diye havaya ateş açtım. Bu şahsın vurulduğunu sonradan öğrendim, ne şekilde vurulduğunu bilmiyorum. İbrahim Dede bu sırada benim arkamdaydı. Vurulan Yarbay Ahmet Üçbudak'ın dışarı çıkarılmasına yardımcı olarak, teslim olduk. Binbaşı İbrahim Dede'nin, kışla dışında kamyonun üzerindeki sivil bir şahsa ateş ettiğini gördüm ama elinde silah mı tüfek mi vardı hatırlayamıyorum."

"(ASLANLARIM) DİYEREK HELVA DAĞITTI"



Tutuksuz sanık Er Nazım A, koğuşlar bölgesinde beklerden silah seslerini duyması üzerine aşağıya indiğini belirtti.



Yüzbaşı Kemal Keskin'in elindeki MP5 silahla polislere ateş ettiğini anlatan Nazım A, şöyle devam etti:



"Kır saçlı bir albay veya yarbay rütbesindeki kişi benim de aralarında bulunduğum 5 kişiyi seçerek, 'komutanımızı vuracaklar, buraya helikopter indirmeyin' diyerek yanımızdan ayrıldı. Yarım saat sonra geldi bizi 1 nolu nizamiyeye götürüp, Kemal Yüzbaşıya teslim etti. Bu sırada Kemal Yüzbaşı 'Allah'ım sana geliyorum, şehit oluyorum, ödüllerin en büyüğünü aldım' şeklinde dua ediyordu. Elindeki silahla nizamiye lambalarına ateş etti. 'Aslanlarım' diyerek helva dağıttı. Daha sonra elindeki silahla polislere doğru ateş etti. Polisler de ona karşılık verdi."



Nazım A, Binbaşı İbrahim Dede'nin sivillere ateş ettiğini belirterek, "Sinirle sivillere doğru, yanlış hatırlamıyorsam G3 tüfekle ateş ediyordu. Bu sırada damperli kamyona binen birini vurdu. Bu kişi yere düştü. Hatta sonradan kamyona çıkan bir kişi de İbrahim Dede’ye doğru küfür edince yeniden o tarafa doğru ateş etti." diye konuştu.



Duruşmada tutuksuz sanık er Ersin K. da savunma yaptı.