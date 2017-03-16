Darbeci generalleri telefon görüşmeleri yalanladı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Malatya'da görülen davada tutuklu yargılanan Zeki Karataş ve Mustafa Serdar Sevgili'nin, darbe girişimi gecesi FETÖ'nün sözde KKK imamı Akyüz ile defalarca görüştükleri ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya'da görülen davada tutuklu yargılanan dönemin 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ve 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili'nin, darbe girişimi gecesi FETÖ'nün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu iddia edilen eski Kurmay Albay Bilal Akyüz ile defalarca görüştükleri ortaya çıktı.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu'da görevli Ersin Yıldırım ile subay ve astsubayların da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada ikinci haftaya girildi.



Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Angun'un da bulunduğu 32 sanığın savunma yaptığı duruşmada dün dinlenen dönemin Tuğgeneralleri Karataş ve Sevgili'nin ifadeleri, hemen hemen birbirlerini destekler mahiyette olsa da savunmalarındaki tutarsızlık dikkati çekti.



Tutuklu ve tutuksuz bazı sanıkların, Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığında darbe girişimi gecesi yaşananların en önemli sanıklarından olan, o gece verdikleri emirleri ve söylemlerini dile getirdikleri eski Tuğgeneraller Karataş ve Sevgili, kendilerine yönelik suçlamaları reddetti.







Karataş, savunmasında, sözde sıkıyönetim direktiflerinin yer aldığı mesajı gördüğünü ancak gelen eki görmediğini, "Görevine devam" yazdığını ise sonradan fark ettiğini öne sürerek, görevlendirmeden bilgisi olmadığını savundu.



Kimseye bu konuda emir verip görevlendirme yapmadığını iddia eden Karataş, duruşma savcısı İsmail Gökhan Orman'ın sorularına verdiği cevapla çelişti.



Savcının, "Hiçbir şeye şahit olmamışınız, ordu darbe girişiminde bulunmamış mı? 14-15 Temmuz'da neredeydiniz?" sorusuna Karataş, "Ankara'daydım." yanıtını verdi. "Niye Ankara'ya gittiniz?" sorusu üzerine ise Karataş, "Alışveriş yapmak için, Ankara'yı bildiğimiz için." dedi.



HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI



Eski Tuğgeneraller Karataş ve Sevgili'nin darbe girişimi gecesi FETÖ'nün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) imamı" olduğu iddia edilen eski Kurmay Albay Bilal Akyüz ile defalarca görüştüğü, HTS kayıtlarıyla belirlendi.



Kayıtlara göre Karataş, Akyüz ile ilk olarak 15 Temmuz günü saat 20.53'te 37 saniyelik görüşme yaptı. Daha sonra Karataş ile Akyüz arasındaki görüşme, 21.13'te 33 saniye ve 21.20'de 21 saniye sürdü. İkili arasındaki konuşmalar, 16 Temmuz'da da devam etti. 00.33'te başlayan telefon konuşmaları gece de sürdü ve sabah 11.40'taki 133 saniyelik en uzun görüşmeyle sona erdi.



Kayıtlara göre Karataş ve Akyüz arasında 13 kez telefon konuşması gerçekleşti.



Kayıtlarda Karataş'ın Malatya'daki darbe girişiminde aktif rol oynadığı ileri sürülen eski Albay Bahadır Erdemli ile de 6 kez konuştuğu tespit edildi. Karataş ile Erdemli arasındaki konuşmalar, 16 Temmuz 00.17'de başladı ve 08.51'de son görüşme gerçekleştirildi.



SEVGİLİ, 3 KEZ KONUŞMUŞ



Bu arada HTS kayıtlarına göre, Sevgili ve Akyüz ilk olarak 15 Temmuz günü saat 21.34'te 29 saniyelik konuşma yaptı. Sevgili ve Akyüz arasındaki görüşmeler 22.08'de 31 saniye, 22.36'da da 132 saniye sürdü.



Kayıtlarda Karataş'ın ayrıca FETÖ darbe girişimi sanıklarından eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli ile de 14 Temmuz günü saat 21.20 sularında 52 saniyelik konuşma yaptığı anlaşıldı.



TELEFONLA YAPTIKLARI GÖRÜŞMEYİ REDDETTİLER



Eski Tuğgeneraller Karataş ve Sevgili, HTS kayıtlarına rağmen mahkemedeki savunmalarında darbe girişimi gecesi FETÖ'nün sözde "KKK imamı" olduğu iddia edilen eski Kurmay Albay Akyüz ile konuştuklarını reddettiler.



"HTS KAYITLARI ÖYLE DEMİYOR AMA"



Savcı Orman'ın, "FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz ile görüştünüz mü?" sorusuna Karataş, "Hayır" cevabını verdi.



Karataş, savcının "HTS kayıtları öyle demiyor ama. Albay Bilal Akyüz ile aranızda 12 kez görüşme olmuş." şeklindeki sözleri üzerine "Görüşmedik." dedi.



Orman'ın, "Bilal Akyüz'ü hiç tanımıyor munuz?" sorusuna ise Karataş, "Akademiden arkadaşımdır. Darbe girişimi günü görüşmedik." yanıtını verdi.



"DİŞLİ İLE HABERCİM GÖRÜŞMÜŞ OLABİLİR SAVUNMASI"



Duruşma sırasında bir avukatın, 15 Temmuz'dan bir gün önce Ankara'da darbe girişimine karışan kişilerle telefonla konuşup konuşmadığını sorması üzerine Sevgili, "Bilmiyorum." dedi.



Bunun üzerine avukat, eski Tümgeneral Mehmet Dişli ile 14 Temmuz günü saat 21.20 sularında görüşme kaydının olduğunu söyleyince sanık Sevgili, "Ben konuşmadım, telefonum makamdaydı, emir astsubayım ya da habercim görüşmüş olabilir." ifadelerini kullandı.