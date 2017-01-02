Darbeci generalden itiraf: Komutanım başaramadık

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Malatya'da 76 şüpheli hakkındaki iddianamede, eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın cezaevi girişinde Huduti'ye "Olmadı işte komutanım, başaramadık" dediği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili tutuklanan eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile bazı generaller, subay ve astsubaylarla erlerin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli hakkındaki iddianamede, eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın cezaevi girişinde Huduti'ye "Olmadı işte komutanım, başaramadık" dediği belirtildi.



Malatya Cumhuriyet Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti, bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.



HUDUTİ'NİN ODASINA UZUN NAMLULU SİLAHLA GİRİLMEMİŞ



Alınan ifade ve kamera kayıtlarının incelendiği aktarılan iddianamede, şüpheli Huduti'nin makam odasına girişi ve çıkışı esnasında kendisine karşı herhangi bir zor kullanma olmadığı, makam odasında iken Albay Bahadır Erdemli, Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili'nin Adem Huduti'nin emir subayı olan Sedat Kaya nezaretinde içeriye defalarca girip çıktıkları, giriş çıkışlarında askeri nizama uydukları, makam odasının iki kapısının olduğu, bu kapılardan birinde Koruma Astsubayı Fatih Gürcan, diğerinde ise Hacı Eyyip Özcan'ın bulunduğu, bu nedenle bu odaya hiçbir zaman uzun namlulu silah ile girilmediği, Albay Erdemli'nin sadece bir kere uzun namlulu silah ile içeriye girmeye çalıştığı ancak emir subayı Kaya tarafından uzun namlulu silahın alınarak içeriye silahsız girmesinin sağlandığı kaydedildi.

"OLMADI İŞTE KOMUTANIM, BAŞARAMADIK"



Şüphelilerden Kemal Keskin'in beyanında, Huduti ve Angun'un kendileri ile hareket ettiğini, kendilerine aksi bir bilginin ulaşmadığını ifade ettiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Şüpheli Adem Huduti'nin tutuklandıktan sonra, diğer şüpheliler Avni Angun ve Emin Ayık ile Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevki sırasında, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu girişinde, mahkum kabul bölümünde ilk kez karşılaştıkları, şüphelilerin kişisel malzemelerinin bulunduğu yere gittikleri sırada Adem Huduti'nin daha önceden görüşmediği ve araçtan indirildiği yerde gördüğü şüpheliler Avni Angun ve Emin Ayık'a 'Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız' şeklinde beyanda bulunduğu, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da 'Olmadı işte komutanım, başaramadık' şeklinde karşılık verdiği, Avni Angun'un da 'biz ve sizi' şeklinde söylemde bulunduğu, şüphelilerin sevkine refakat eden jandarma görevlileri İ.M, S.K. ve R.P'nin beyanları ile 23/07/2016 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır."



2. Ordu İnönü Kışlası'ndan içeriden dışarıya doğru emniyet ve jandarma kuvvetlerine ateş açıldığı, darbecilerin etkisiz hale getirilmesi ve yakalanmaları amacıyla İnönü Kışlası'na müdahale kararı alındığı aktarılan iddianamede, içerideki darbecilere destek amaçlı Altay Kışlası'ndan zırhlı araçların yola çıktığı, bir tanesinin yolda arızalandığı, diğerinin ise kışlaya girebilmek adına duvarı yıkarak geçmek istediği ancak duvarda askıda kaldığı, daha sonra bu zırhlı araçtan kışla içerisine girmiş olan emniyet güçlerine ateş edildiği, bu sırada 2. Ordu Komutanı şüpheli Adem Huduti'nin valiyi telefonla arayarak, kışladaki darbecilere müdahale için giren jandarma veya emniyet kuvvetlerinin geri çekilmesini, darbecileri ikna etmeye çalıştığını, kan dökülmesini istemediğini söylediği ancak bu talebinin vali tarafından geceden itibaren müdahale edilmediğini, beklendiğini, bu saate kadar hiçbir gelişme olmadığını, aksine içeriden dışarıya güvenlik kuvvetlerine yönelik ateş açıldığını hatta zırhlı araçların darbecilere yardım için geldiğini, bu zırhlı araçtan güvenlik güçlerine ateş açıldığını, bu sebeple müdahalede bulunacağı hususunda kararlı olunduğunun söylendiği, bu görüşmenin valinin telefonunun hoparlörünün açık olması sebebiyle yanında bulunan İl Emniyet Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da duyulduğu aktarıldı.

Öte yandan, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli, darbeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan 197 er hakkında takipsizlik kararı verdi.