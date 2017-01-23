Darbeci askerler İstanbul'da ilk kez hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28'i tutuklu 62 asker, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28'i tutuklu 62 askerin yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının karşısındaki mahkeme salonunda başlandı.



İSTANBUL'DA ASKERLERE YÖNELİK DARBE GİRİŞİMİ DAVASI



Jandarma ekipleri, duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde saat 07.00'den itibaren geniş güvenlik önlemleri aldı.



Yerleşkeye gelen araçlar ve içindeki yolcular kontrol noktalarında arandı. Güvenlik önlemleri kapsamında yerleşkeye giren kişilerin kimlikleri de kontrol edildi.



Sanıkların yakınları ve avukatlar, saat 09.00 itibarıyla mahkeme salonuna girmeye başladı.



Duruşmayı çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da takip ediyor.



Ayrıca alanda, olası bir duruma karşı ambulanslar hazır bekletiliyor.



YARGILANMA GEREKÇELERİ VE CEZA İSTEMİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.



İddianamede ayrıca, bazı şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", bazılarının da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.