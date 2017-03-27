Isparta'da darbeci 21 askerin yargılanmasına başlandı

Isparta'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Eğirdir Dağ Komando Okulunda eğitim gören 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla 8'i tutuklu 21 sanığın dava duruşmasına başlandı.

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezinde kurs gören 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla 8'i tutuklu 21 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.



Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, güvenlik gerekçesiyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.



Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Nurhan Baran, Ahmet Yıldırım, Cankat Özdemir, Cumhur Keyik, İlhan Çağrı Kayaoğlu, Merih Özşahin ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

KİMLİK TESPİTİNİN ARDINDAN 133 SAYFALIK İDDİANAME OKUNDU



Tutuklu yargılanan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ve eski Erkan Başkanı Albay Orhan Yılmaz ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.



Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıkların kimlik tespitinin ardından 133 sayfalık iddianameyi okudu.



Duruşma, yarın sanıkların savunmalarıyla devam edecek.