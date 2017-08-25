Darbe Üssünde O Gece: Mustafa Azimetli
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli'nin eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli'nin eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.