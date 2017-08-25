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25 Ağustos 2017 10:35 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2017 10:49

Darbe Üssünde O Gece: Mustafa Azimetli

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli'nin eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.

Darbe Üssünde O Gece: Mustafa Azimetli

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli'nin eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.

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Etiketler: darbe girişimimustafa azimetlifetöakıncı üssü15 temmuz


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