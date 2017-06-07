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07 Haziran 2017 16:23 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2017 16:27

Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Kurmay Üsteğmen Müslim Macit'in eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.

Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Kurmay Üsteğmen Müslim Macit'in eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.

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Etiketler: müslim macitiddianamefetöakıncı üssü


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