Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Kurmay Üsteğmen Müslim Macit'in eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Kurmay Üsteğmen Müslim Macit'in eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.