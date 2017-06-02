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02 Haziran 2017 12:25 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2017 12:32

Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, eski Akıncı 4. Ana Jet Üs 141. Filo Pilot Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.

Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, eski Akıncı 4. Ana Jet Üs 141. Filo Pilot Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.

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Etiketler: darbe girişimiMehmet Fatih Çavurakıncı üssüfetö


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