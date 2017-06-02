Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, eski Akıncı 4. Ana Jet Üs 141. Filo Pilot Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, eski Akıncı 4. Ana Jet Üs 141. Filo Pilot Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.