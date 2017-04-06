Darbe üssünde o gece: Hakan Evrim
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in emir ve talimatları doğrultusunda yaşananlar ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in emir ve talimatları doğrultusunda yaşananlar ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.