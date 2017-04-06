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06 Nisan 2017 15:14 | Son Güncelleme: 06 Nisan 2017 15:36

Darbe üssünde o gece: Hakan Evrim

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in emir ve talimatları doğrultusunda yaşananlar ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.

Darbe üssünde o gece: Hakan Evrim

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in emir ve talimatları doğrultusunda yaşananlar ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.



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