Darbe sanıkları ilk duruşmada beraat etti

Sarıkamış'taki darbe girişimi sanıkları ilk duruşmada beraat etti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan ve eski Üsteğmen Kahraman Yaşayancan'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık, ilk duruşmada beraat etti.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, 9. Komando Tugayı 2. Komando Tabur Komutanlığı 2. Komando Bölüğünde görevli tutuklu eski Üsteğmen Kahraman Yaşayancan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.



Aynı askeri birimde görevli olan ve tutuksuz yargılanan bir astsubay, 3 uzman çavuş, 2 uzman onbaşı, 8 sözleşmeli er de duruşma salonuna geldi.



Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu.



Kimlik tespiti sonrası savunma yapan Yaşayancan, hakkındaki suçlamaları reddederek Sarıkamış'a bombalı araçla saldırı olacağı ihbarını alıp kışlaya gittiğini ifade etti.



Kışlaya geldiğinde kamuflajlarını giyip silah ve teçhizatımı alarak bölüğüne operasyona çıkacak şekilde hazırlanmaları emrini verdiğini söyleyen Yaşayancan, Tabur Komutanı Yarbay Süleyman Türker'in emri ile çeşitli emniyet tedbirleri aldıklarını savundu.



Yaşayancan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını gördükten sonra durumdan şüphelendiğini anlatarak, "Kardeşim bana cep telefonundan Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasını dinletti, bunun üzerine kardeşime ne olup bittiğini yazmasını söyledim. Durumdan şüphelendiğim için araç telsizinden Yarbay Türker'e 'Kışlama geri çekilmek istiyorum' diye anons ettim. Türker de bana 'çekilebilirsin' diye anons etti. Saat 02.30 civarlarında kışlaya giriş yaptım." dedi.



Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, beraat talebinde bulundu.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların suç işleme kastı olmaması, suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraatına ve Yaşayancan'ın tahliyesine karar verilmesini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların suç işleme kastı olmaması, delil yetersizliğinden beraatına ve Yaşayancan'ın tahliyesini kararlaştırdı.