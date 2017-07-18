Darbe sanığı albay darbecilerden şikayetçi oldu

FETÖ'nün darbe girişiminde KKK'da yaşanan olaylara ilişkin açılan davada savunma yapan eski Kurmay Albay Vurdem, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek darbecilerden şikayetçi olduğunu beyan etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesinde görülen davaya, sanıklar, avukatları ve müşteki kurum Başbakanlığın avukatları katıldı.



Savunması için söz verilen eski kurmay albay Mutlu Serkan Vurdem, "Darbeye kalkışarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imajını zedeleyen herkesten şikayetçiyim." sözüyle savunmasına başladı.



Darbe girişiminin yaşandığı gün, Genelkurmay'da yapılan terörle mücadele içerikli toplantıya katıldığını öne süren Vurdem, toplantıda darbe söylentileri olduğunu öne sürerek bazı komutanların toplantı bitmeden ayrıldığını iddia etti.



KKK'ya saat 19.00'da gittiğini belirten Vurdem, "Personelin çoğu kışladan ayrılmıştı. Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk beni yanına çağırttı. Kendisine toplantıyla ilgili bilgi arz ettim. Toplantının erken bittiğini söyledim. Gençtürk bana, 'Demek haber almışlar' dedi." ifadelerini kullandı.



Mesaiden ayrılacağı sırada "tatbikat" olduğunun söylendiğini aktaran Vurdem, "Nizamiye nöbetçisine içeride kim varsa isimlerini almasını söyledim, sonra da odama geçtim. O gece ağırlıklı olarak odamda bekledim. Telefonlar sabaha kadar ne olduğunu, yaşananları öğrenmek isteyenler tarafından hiç susmadı. Darbe olduğunu Cumhurbaşkanının açıklamalarına kadar anlayamadım. Sabah saatlerinde de sivil elbiselerimi giydim, kaçmadım ayrıldım." dedi.



Darbe girişiminde yer almadığını, 15 Temmuz'da mesaide olduğu için suçlandığını iddia eden sanık Vurdem, "15 Temmuz'dan sonra 28 saat evdeydim. Suçlu olsam kaçabilirdim ancak ben kaçmadım. Ayrıca böyle bir gecede mesaiyi terk etseydim, görevimi ihmal etmiş olurdum." sözleriyle kendini savundu.



Vurdem, mahkeme başkanının, eğitim kıyafetlerini neden giydiği yönündeki sorusuna ise "Ayda en az iki sefer eğitim elbisesiyle mesaide olunması komutanların emri." savunmasını yaptı.



O gece, hiç silah kullanmadığını ve aleyhindeki tanık ve şüpheli beyanlarını kabul etmediğini belirten Vurdem, iddianamede yer alan 10 kişinin alıkonulması suçlamasını da kabul etmediğini ifade etti.



Duruşmaya, verilen öğle arasının ardından devam ediliyor.



KASIRGA'NIN KAÇIRILMASI DAVASINDAN CEZA ALMIŞTI



Sanık Vurdem, darbe girişiminin ardından Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin davanın da sanıkları arasındaydı.



Mahkemenin, 15 Haziran'da kararını açıklandığı davada sanık Vurdem, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Karar, Ankara'daki darbe davalarında verilen ilk karar olma niteliğini taşıyor.