Darbe hazırlıkları seçimden 8 gün sonra başlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin hazırlıkların, AK Parti'nin yeniden tek başına iktidara geldiği 1 Kasım 2015'teki seçimlerden 8 gün sonra, 3 katlı villada yapılan toplantılarla başladığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen darbe girişiminin çatı iddianamesinde FETÖ mensuplarının darbe teşebbüsünden önce yaptığı hazırlıklara ilişkin bilgilere yer verildi.



İddianameye göre, terör örgütü mensuplarının darbe hazırlık toplantıları, AK Parti'nin yeniden tek başına iktidara geldiği 1 Kasım 2015'teki genel seçimden 8 gün sonra Ankara Ümitköy'de, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2880. Sokak'taki üç katlı villanın Empati Danışmanlık Şirketi tarafından 9 Kasım 2015'te kiralanmasıyla başladı.



Söz konusu villa, sahibi Erdoğan Atilla'dan, internete verilen ilan üzerine 9 Kasım 2015'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "mahrem hizmetler soruşturması"nın şüphelilerinden Serkan Aydın tarafından "Ümitköy Empati Danışmanlık Ticaret ve San. Ltd. Şti." adı altında faaliyet göstermek amacıyla kontrat yapılarak kiralandı.



Bu tarihten itibaren villada toplantılar düzenleyen darbeciler, darbeyle ilgili planlama yapmak için villada bir araya geldi.



Darbe girişiminin ardından villada yapılan çalışmada 2009 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesince parmak izi alınan Birol Kurubaş ile eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Ömer Faruk Harmancık'ın parmak izleri bulundu.



- GİZLİ TANIK İFADELERİNDE DE YER ALDI



Darbe soruşturmaları kapsamında itirafçı olan gizli tanıklar da ifadelerinde cuntacıların kiraladığı villaya değindi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan gizli tanık "Şapka", 6 Temmuz'da Ankara'ya geldiğini, burada kendisini "Cihan" isimli örgüt mensubunun karşıladığını, beraber bir ofise girdiklerini, Cihan'ın burada kendisine, "Şu an çok önemli bir çalışma yapılıyor. Çalışmanın yapıldığı yere gideceğiz ve bir arkadaş daha gelecek." dediğini, bir müddet sonra yanlarına "Abdullah" kod ismini kullanan Kurmay Yarbay Turgay Sökmen'in geldiğini anlattı.



Birlikte 06 plakalı gri renkli araçla 3 katlı villa tipi eve gittiklerini belirten "Şapka", içeride 8-10 sivilin yanı sıra Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Albay Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Havacı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve Koramiral Ömer Faruk Harmancık'ın da bulunduğunu kaydetti.



Gizli tanık, "Cihan" isimli örgüt mensubunun Turgay Sökmen'e, "Çalışma olacak. Detayları bilmeseniz de takip edin. Jandarma ile ilgili diğer kuvvetlerden herhangi bir talep olursa not alın." dediğini ifade etti.



Villadaki toplantılar devam ederken Adil Öksüz'ün namaz kıldırdığını ve namaz sonrası dini konuşmalar yaptığını belirten "Şapka", Öksüz'ün bir konuşmasında 15 Temmuz akşamını kastederek, "15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden biri, görevlendirme verilecek kuvvetlerle cezaevlerinde tutuklu bulunan cemaat mensubu kişileri vakit kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkarmak." dediğini aktardı.



Gizli tanık, Öksüz'ün ayrıca "Arkadaşlar, biraz önce içerideki odada büyüğümüzle (örgüt elebaşı Fetullah Gülen) görüştüm, sizlere selamı var. Arkadaşlar, ben cumartesi veya pazar İstanbul'da olacağım, oradan yurt dışına uçacağım, bir aksilik olmazsa salı günü büyüğümüzle görüşüp çarşamba veya perşembe döneceğim." diye konuştuğunu anlattı.



Gizli tanık "Şapka", ifadesinde söz konusu villada 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırlık, görev ve sorumluların belirlenmesi gibi konuları içeren konuşmalar yapıldığını dile getirerek, darbenin 15 Temmuz 2016 gece 03.00'te yapılmasının planlandığını ancak aynı gün akşam saat 20.00'de çekilen mesajla saatin öne alındığının haber verildiğini ve "Harekata başlayın." mesajının geldiğini, ardından "Yurtta Sulh" adı altında kurulan WhatsApp grubu ile direktiflerin ulaştırıldığını söyledi.



- "AMERİKA'YA GÖTÜREYİM"



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade veren "Kuzgun" isimli gizli tanık da darbecilerin kiraladığı evle ilgili bilgi verdi.



Darbeden yaklaşık bir hafta önce Trabzon'dan Ankara'ya gelip 3 katlı villa tipi eve gittiklerini aktaran "Kuzgun", evde eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ı gördüğünü, Harmancık'ın kendisine, "Bir darbe planı üzerinde çalışıyoruz. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. 15 Temmuz veya 22 Temmuz’da darbe planını uygulamaya koyacağız." dediğini beyan etti.



Gizli tanık, Öksüz ile Harmancık'ın villada darbe üzerine konuştuklarını, Harmancık'ın her şeyin hazır olduğunu söylemesi ile Öksüz'ün planı alıp Fetullah Gülen'i kastederek, "Hocaefendiye, Amerika'ya götüreyim, göstereyim." dediğini dile getirdi.



"Kuzgun", toplantılarda Türkiye genelinde kontrolün ele geçirileceği, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın alınacağı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının ikna edilememesi halinde gözaltına alınacakları, Genelkurmay Başkanlığına Akın Öztürk'ün getirileceği, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ikna edilemeyeceği, onun gözaltına alınacağı ve yerine örgüt mensuplarından birinin getirileceği gibi konuların konuşulduğunu anlattı.



- DARBENİN PLANLANDIĞI VİLLAYA KİRACI ÇIKMADI



Adli Öksüz'ün cuntacı komutanlarla 15 Temmuz kanlı darbe girişimini planladığı villanın kapısındaki mühürler, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından söküldü.



Emlakçı aracılığıyla kiraya verilen villaya aradan 8 ay geçmesine rağmen kiracı çıkmadı.



İnternette 28 Temmuz 2016'da verilen ilanda 350 metrekarelik, 6 odalı villanın aylık kirası için 5 bin 750 lira istendi.



Öte yandan, çevredeki binalarda güvenlik kameraları bulunmasına rağmen, söz konusu villada kamera olmaması dikkati çekti.