Darbe girişiminin kontrollüsü kontrolsüzü olmaz

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarına ilişkin, "Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Onun için bu boş bir ithamdır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, soruları yanıtlıyor.



"BOŞ BİR İTHAM"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarını değerlendiren Türkeş, "Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Bunun üzerinden şike yaparak ikbal elde etmeye kalkana 'ruh hastası' denir. Ben Türkiye'de böyle ruh hastaları olduğunu düşünmüyorum. Onun için bu boş bir ithamdır." ifadelerini kullandı.



"SURİYE'DE SİVİLLER KATLEDİLDİ"



Türkeş, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:



"Hakikaten çok vahşice bir şey, savaşın ötesinde kalkışmayı bastırmak denemez, savaş denemez. Kimyasal silah ile sivil insanlar katledildi, 'nokta'. İkincisi, savunmalar da doyurucu değil. Rejim yapmıştır ve maalesef sivil insanlara karşı yapmıştır. Çocuk ve kadınlar öncelikli olarak maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Bu tespiti yapmak lazım."



SURİYE'DE SİVİLLER KATLEDİLDİ



"Bizim Suriye'deki Esed rejimiyle ilgili menfi kanaatimiz zaten başından beri vardı. Biz bunu muhafaza ediyoruz." diyen Türkeş, "Bu yönetimle Suriye'nin yönetilemeyeceğini çok uzun süredir hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız dile getirdi. Biz aynı katı tavrımızı muhafaza edeceğiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"TÜRKEŞ 'TEK ADAM REJİMİ İSTİYOR' DİYE İDAMLA YARGILANDI"



Türkeş, "1980'de işin çarpıcı tarafı, Alparslan Türkeş, 12 Eylül ihtilalinden sonra 'Tek adam rejimi istiyor ve bunun için anayasa değişsin diyor' diye idamla yargılandı. Türkiye ne gariplikler yaşadı geldi bugüne kadar." ifadelerini kullandı.