Darbe girişiminin kahramanları o geceyi anlattı

Tekirdağ'da TÜGVA tarafından düzenlenen iftar programında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında gazi olan kahramanlar yaşadıklarını paylaştı.

Tekirdağ'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen iftar programında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gazi olan kahramanlar, o geceyi anlattı.



Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'ndeki belediyeye ait düğün salonunda gerçekleştirilen programda, şehit yakınları ve darbe girişimi akşamı gazi olan kahramanlar söz aldı.



Emin Oğuz Ayanoğlu, o gece ağabeyi Onur Ensar Ayanoğlu'nun vurularak şehit edildiğini söyledi.



O gece kendisinin de kalçasından aldığı kurşunlarla yaralandığını ifade eden Ayanoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



''O gece çok kötü başladı ama sonu çok güzel oldu. Biz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hainlere karşı direndik. Ağabeyim benim yanımda ilerliyordu. Asker kılığındaki hainler, bize ateş açınca o ağır yaralı olarak yere düştü ve daha sonra şehit oldu. Ben ise kalçamdan aldığım kurşunla kendimi kaybederek yere yığıldım. Bu sırada bizi hastaneye götürdüler. Ağabeyimin şehit olduğunu 5 gün sonra hastanede kendime geldiğimde öğrendim ve 'Vatan sağolsun.' dedim.''



Yasin Yavaş ise darbe girişimini öğrendiğinde dışarıya çıktığını ve tankı insanlara doğru süren darbeci yüzbaşıyı etkisiz hale getirdiğini anlattı.



Bu sırada kendisinin de yaralandığını aktaran Yavaş, "Yine de mücadeleyi bırakmadım. Darbe yatıştırıldıktan sonra tedavi için hastaneye gidip yattım.'' dedi.



Darbe girişimi gazilerinden Sabahattin Ocak da o gece başından geçenleri anlattı. Ocak, bacağından aldığı kurşun yarasıyla ilgili tedavisinin sürdüğünü kaydetti.



Moderatörlüğünü oyuncu İsmail Hakkı Ürün'ün yaptığı programa, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Metin Akgün ve Ayşe Doğan, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Ergene İlçe Başkanı Mustafa Çalım, partililer ve vatandaşlar katıldı.