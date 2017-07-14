Darbe girişiminin hesabı 62 ilde soruluyor

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 62 ilde 6 bin 880 sanık hakkında 269 dava açıldı. Darbe teşebbüsüyle ilgili bazı davaların tamamlandığı Sivas, Kars, Erzurum, Bitlis ve İstanbul'da 12 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin bir yılda 62 ilde 6 bin 880 sanık hakkında 269 dava açıldı.



Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, örgütün darbe girişiminin ardından çok sayıda soruşturma açıldı.



Soruşturmalar sonrasında bir yıl içerisinde, aralarında darbe girişiminde bulunan askerlerin de yer aldığı şüpheliler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarınca hazırlanan iddianameler mahkemelere gönderildi.



Bugüne kadar darbe teşebbüsüyle ilgili 62 ilde 3 bin 857'si tutuklu 6 bin 880 sanık hakkında 269 dava açıldı.



İllere göre dağılıma bakıldığında en çok dava açılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Sivas, Kars, Kocaeli, Konya, Kırıkkale ve Mardin oldu.



12 SANIĞA CEZA, 32 KİŞİYE BERAAT



Darbe girişiminin ardından İstanbul'da 40, Ankara'da 25, Sivas'ta 17, Kars'ta 14, Kocaeli ve Konya'da dokuzar, Kırıkkale ile Mardin de ise yedişer davada sanıklar hakim karşısına çıktı.



Bir yıl içinde darbe teşebbüsüyle ilgili tamamlanan davalarda Bitlis'te 4, Kars'ta 3, Sivas ve Erzurum'da ikişer, İstanbul'da ise bir sanık hapis cezasına çarptırıldı.



Adıyaman, Bitlis ile Hakkari'de birer, Sivas'ta 6, İstanbul'da ise 23 olmak üzere 32 sanık, yargılamalar sonucunda beraat etti.



Mahkumiyete hükmedilen sanıklara müebbet hapsin yanı sıra çeşitli oranlarda ceza verildi.



İLK KARAR ERZURUM'DAN



"Darbe girişimine" ilişkin ilk karar, Erzurum'da verildi. Bir albay ve bir binbaşı hakkında açılan davayı gören Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma giden biri tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada ise mahkeme, tutuklu sanık astsubay Yusuf Yıldız'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Mahkeme heyeti, olay tarihinde er olarak görev yapan 23 sanığın beraatine hükmetti.



Darbe girişimine ilişkin 26 ilde 714'ü tutuklu 3 bin 377 şüpheli hakkındaki 77 soruşturma ise sürüyor. Soruşturmalar kapsamında 48 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.



Söz konusu soruşturmaların tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkında hazırlanacak iddianameler mahkemelere gönderilerek dava açılacak.



ÇATI DAVA



Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın bir ay süren duruşmalarında ise ilk olarak 56 sanık savunma yaptı.



FETÖ'nün darbe teşebbüsünün en kritik davasında ilk savunmayı yapan isim, darbecilerin askeri kanattaki bir numarası olduğu iddia edilen eski YAŞ üyesi Akın Öztürk oldu.



Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, iddianameye giren delilleri de inkar etti. Sanıkların büyük bölümü, savunmalarında darbecilerden şikayetçi olduklarını belirtirken, yöneltilen sorular üzerine, bir numaralı şüpheli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yorum yapmaktan kaçındı.