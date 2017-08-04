15 Temmuz'da Taksim'e çıkan askerlerin yargılandığı davada ara karar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasıyla 99 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Taksim Meydanı'nın işgali sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 11'i tutuklu, 99 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmanın 8’inci celsesi tamamlandı.



Duruşmanın bugünkü oturumunda, sanık avukatlarının müvekkillerinin tahliyelerine ilişkin talepleri ile müşteki avukatlarının beyanları alındı.



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara isnat edilen eylemlerin katalog suçlardan sayılmasını, sanıklar açısından adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını ve suçun ise Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) ceza sınırının yüksek olmasını dikkate alarak, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Mağdur ve müştekilerin katılma taleplerini de kabul eden heyet, duruşmayı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılmak üzere 22 Kasım’a erteledi.



Heyet, suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Milli Savunma Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulünü kararlaştırdı.