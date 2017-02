Darbe girişiminden önce toplantı yapmışlar

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki komando ihtisas kursuna katılan 700 harbiyeliyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalışan, aralarında eski Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya'nın da olduğu 27 sanık hakkında mahkemece kabul edilen iddianamenin detayları ortaya çıktı.



Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı'nın hazırladığı 138 sayfalık iddianamede, eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Akkaya ile eski Kurmay Başkanı Devran Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 27 sanık hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



FETÖ'nün örgüt faaliyetleri, hiyerarşik yapılanması, stratejisi, yöntemi, TSK içine sızması ve mali yapısına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, suç tarihinde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Kurmay Başkanı olan şüpheli Kurmay Albay Çetinkaya'nın 12 Temmuz 2016'da 20 gün izne ayrılmasına rağmen her gün özellikle öğleden sonra kışlaya gelerek odasına girip kapısını kilitlediği, 15 Temmuz'da 12.00 ile 13.00 saatlerinde Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 40. Piyade Eğitim Alayının o dönemki komutanı tutuklu Ahmet Yıldırım ile darbenin zamanı, ne şekilde gerçekleştirileceği, hazırlıkları ve ayrıntılarını konuşarak planlama yaptığı belirtildi.



Darbe girişimi gecesi dönemin Merkez Komutanı Akkaya'nın, eski Kurmay Başkanı Çetinkaya'nın yerine bakan tutuklu sanık eski Albay Yaşar Uçan'a, Çetinkaya'nın kışla ya da hareket halindeki bir birliğe kuvvetli bir saldırı yapılma ihtimaline karşı çok yüksek bir duyum aldığını aktararak, harbiyelilerin o geceki intikalinin, yani 32 kilometrelik yürüyüşünün iptal edilmesi emrini verdiği bildirildi.



- "NE KADAR BULABİLİRSEN BUL"



Tutuklu sanık Çetinkaya'nın, darbe gecesi saat 21.29'da izinli olmasına rağmen tekrar komutanlığa gelerek, askeri hattan darbe girişiminin en önemli planlayıcısı ve uygulayıcılarından, Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığında tuğgeneral olarak görev yapan Erhan Caha'yla telefonda görüştüğü bilgisine yer verilen iddianamede, Çetinkaya'nın görüşme sonrası Eğitim Merkez Komutanlığına vekalet eden şüpheli eski Kurmay Yarbay Mustafa Kayar'ı da telefonla arayıp harp okulunun hazır olup olmadığını sorduğu kaydedildi.



İddianamede, Çetinkaya'nın saat 21.30'da Eğirdir'deki özel seyahat firmasının sahibi tanık A.K'yi arayarak, asker sevkiyatı olacağını, ne kadar araç verebileceğini sorduğu, A.K'nin "Komutanım size ne kadar araç lazım?" sorusuna Çetinkaya'nın, "Ne kadar bulabilirsen bul." şeklinde yanıt verdiği, tanığın bu saatte bu kadar sayıda araç temin etmekte zorlanacağını ancak bir saat içinde araçları nizamiyede hazır edeceğini söyleyerek telefonu kapattığı bildirildi.



- "DARBE OLDU, ANKARA'YA GİDECEKSİNİZ"



Bölük komutanları şüpheliler Salih Kolcu, Ömer Faruk Kasım ve Yasin Öztoprak'ın koğuşlara çıkarak harbiyelilere hazırlanmalarını söyledikleri belirtilen iddianamede, şüpheli Kolcu'nun da "Darbe oldu, askeri sırt çantası, hücum yeleği, kompozit başlığı, matara ve lazım olacak, sivil eşyalarınızı hazırlayarak saat 23.30'da içtima alanında olun, Ankara ya gideceksiniz." dediği vurgulandı.



İddianamede, bölüklerin toplanmasının ardından Kolcu'nun, "Arkadaşlar Silahlı Kuvvetler, gece saat 03.00'ten itibaren yönetime el koyacak, Genelkurmay Başkanlığımız sıkıyönetim ilan etti. Gece saat 03.00 sıralarında sıkıyönetim ilan edilecek." dediğine de yer verildi.



Genelkurmay Başkanlığını ele geçiren darbeciler tarafından gönderilen sözde sıkıyönetimi direktifiyle "Isparta Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirilen sanık Akkaya'nın, darbe girişiminin en önemli planlayıcı ve uygulayıcılarından, o dönem Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığında görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz'den harbiyelilerin Ankara'ya sevkine ilişkin emir aldığına işaret edilen iddianamede, Akkaya'nın, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'ü arayarak belediye otobüslerinin nizamiyeye gönderilmesini istediği ancak Şengöl'ün otobüslerin hiçbir şekilde gönderilmemesi yönünde Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın talimatı olduğunu öğrenerek araç göndermediği kaydedildi.



- "BUNU BİR EĞİTİM OLARAK DÜŞÜNÜN"



İddianamede, Çetinkaya'nın araç sayısının yetersizliği nedeniyle Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında nöbetçi amir olan Albay Nuran Baran'a araçların hazırlanmasını emrettiği, Baran'ın "Emredersiniz komutanım." diyerek araçları hazırlattığı bildirildi.



Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığından çıkarılan 15 aracın emniyet yetkilileri ve halk tarafından durdurulması ve araçların geri dönmek zorunda kalması da iddianamede yer aldı.



İlk aşamada 127 harbiyelinin araçlarla Süleyman Demirel Havalimanı'na gitmek için yola çıktığı bilgisine yer verilen iddianamede, pistin Vali Günaydın'ın emriyle kapatılmasının ardından harbiyelilerin Akkaya tarafından geri döndürüldüğü, Atabey kavşağında yolun kapatılması nedeniyle 127 askerin Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına götürüldüğü, burada birlik komutanı tutuklu Kolcu'nun askerlere, "Darbe falan olmadı, bunu bir eğitim olarak düşünün, çok hızlı toparlandınız, sizi Ankara ya götürmemizin sebebi can güvenliğinizdi. Burada birkaç gün kalabiliriz." dediği ifade edildi.



- "YURTTA SULH KONSEYİ' DİYE BİR MAKAM YOK"



İddianamede, eski Merkez Komutanı Akkaya'nın, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Cömert'i arayarak yolu açmalarını istediği, Cömert'in yolu açmayacaklarını, yolda 10 bin vatandaş olduğunu, gelirlerse polisin de kendilerinin de ateş açacağını söylediği belirtildi.



Ardından tümene çağrılan Eğirdir Jandarma Komutanı Erhan Arslan'a tutuklu Çetinkaya'nın emir geldiğini söyleyerek masanın üzerinde bulunan "sıkıyönetim direktifi" başlıklı darbe bildirisini gösterdiği, Arslan'ın emrin kim tarafından verildiğini görmek için baktığında "Yurtta Sulh Konseyi" yazısını görünce, önce emir kağıdına, sonra Çetinkaya'ya bakarak, eli ve mimikleriyle "Böyle bir makam yok." şeklinde harekette bulunduğu ve "Bu emri yapmasak iyi olacak." dediği aktarıldı.



- İYİDİL, VALİ GÜNAYDIN'DAN BİRLİK İÇİN İZİN İSTEDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokaklara davet etmesinin ardından Akkaya ve Çetinkaya'nın darbe girişiminin başarısız olacağını anladıkları ve halka karşı komutanlık çevresinde güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedikleri vurgulandı.



Akkaya'nın daha sonra Ankara'da tutuklanan eski Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Metin İyildil ile saat 06.00'da görüştüğüne değinilen iddianamede, görüşmenin ardından Akkaya'nın, bir araya geldikleri komutanlara, "Arkadaşlar, Genelkurmay ele geçmiş, Meclis bombalanmış, Özel Kuvvetler ele geçmiş, Ankara'nın üstünde jetler uçuyormuş. Her yer kıyamet günü gibi. Biz de ihtiyaç olması halinde üst komutanlık emriyle bir birlik teşkil edeceğiz." diyerek, yeni birlik oluşturulması emri verdiği, birliklerin Ankara'ya gönderilmesi için ise İyidil'in, Isparta Valisi Günaydın'ı arayarak izin istediği ancak Vali Günaydın'ın bunu reddettiği aktarıldı.



- BİRLİK LİSTELERİ İMHA EDİLDİ



Şüphelilerin darbeyi önceden bildikleri ve bu yönde faaliyette bulunduklarına işaret edilen iddianamede, Ankara'ya gitmek üzere oluşturulan birliklere ilişkin listenin imha edilmesinin de niyetlerinin temiz olmayabileceğini gösterdiği, eski Merkez Komutanı Akkaya'nın saat 07.30 sıralarında aleyhinde delil bırakmamak amacıyla odasındaki çok sayıda evrakı kağıt kırpma makinesi ile kırptırdığı ve kamera kaydına düşmemesi için gizlice çay ocağının penceresinden dışarıya attırdığının da tanık beyanlarında yer aldığı kaydedildi.