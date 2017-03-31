Darbe girişiminden 2 gün önce uçaklara Sniper taktırmış

Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere ilişkin iddianamede, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı olarak görev yapan sanık Evrim'in, 13 Temmuz'da Tosun ile Diyarbakır'a giderek, uçaklara hedefleme kodu olan Sniper cihazını taktırdığı bilgisi yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in, teşebbüse hazırlık faaliyetleri kapsamında 13 Temmuz 2016'da Ahmet Tosun ile Diyarbakır'a gittiği ve uçaklara hedefleme kodu olan Sniper cihazını taktırdığı belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianamede, sanıklardan eski Tuğgeneral Evrim'in faaliyetlerine de yer verildi.



İddianamede, Evrim'in, darbecilerin atama listesinde görevine devam etmesinin kararlaştırıldığı, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak atandığı bildirildi. FETÖ'nün çok güvendiği elemanlarına askeri vazifelerine ek olarak sivil görevler de verdiğine işaret edilen iddianamede, Evrim'in de bu atamadan anlaşılacağı üzere örgütte yönetici pozisyonunda olduğu kaydedildi.



İddianamede, Evrim'in yurt dışına giriş ve çıkış kayıtlarına da yer verildi.



Buna göre, Evrim son olarak 15 Nisan 2014'te Almanya'da 11 gün kaldı. Aynı tarihlerde Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Halil Özdemir ve Murat Karakuş ABD'deydi. Evrim bu tarihten önce 8 Mart 2014'te yine Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Akın Öztürk de aynı gün yakın bir sınır kapısından Türkiye'ye girdi. Bu kayıtlardan 2 zanlının aynı ülkeden gelmiş olabileceği değerlendirilmesinde bulunuldu.



Evrim'in FETÖ'nün yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu vurgulanan iddianamede, emir ve talimatlarla darbeye teşebbüs eylemini organize ettiği anlatıldı.



İddianamede, sanığın dikta kayıtlarına bakıldığında, emrindeki askerlere "Helikopter 'Yurtta sulh' diye geliyorsa dosttur indirin.", "Hakanım uçak var mı havada? Ankara üzerinde devamlı uçak olacak, tacize devam, peyderpey kaldır", "Ankara'nın üzerinde sürekli uçak olacak, konsept bu.", "Kalkan kollara söyleyin alçak uçsunlar, ses istiyoruz, Genelkurmay, Jandarma, AKP, Meclis tamam, alçak uçulsun." şeklinde emirler verdiği aktarıldı.



Evrim'in darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında 13 Temmuz 2016'da Ahmet Tosun ile Diyarbakır'a gittiği ve uçaklara hedefleme kodu olan Sniper cihazını taktırdığı, bu şekilde uçakların hedefini tam isabetle vurabilmesi için hazırlık yaptırdığı, uçakları kullanan pilotlara doğrudan emir verdiği belirtildi.



İddianamede, ayrıca Evrim'in Diyarbakır'dan gelen mühimmat yüklü uçakların Akıncı Üssü'ne inmesini sağladığı, darbe girişimi faaliyetinden önce uçakların mühimmat yüklenmesi ve hazırlanması talimatını verdiği, komutan olduğu üsse darbenin sivil yöneticileri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek'in alınmasını sağladığı, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı teşebbüs faaliyetine tahsis ettiği bildirildi.



"DİLERSENİZ SİZİ KANAAT ÖNDERİMİZ GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜRÜRÜZ"



İddianamede, Evrim'in Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Akıncı Üssü'ne getirildikten sonra, kendisine "Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz." şeklinde teklifte bulunduğu aktarıldı.



Akın Öztürk, Kubilay Selçuk, Ünsal Coşkun, Ömer Faruk Harmancık, Ahmet Özçetin, Mehmet Fatih Çavur ile FETÖ'nün sivil kanadına mensup Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş gibi isimlerin 143. Filo'da toplandıkları, bu kişilerin kimin nereye ne şekilde gideceğine, hangi eylemlerin yapılacağına, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına karar verdikleri kaydedildi.



Ayrıca Evrim'in darbenin sivil yöneticilerinden Kemal Batmaz ile görüşmelerinin olduğu, Batmaz'ı asker selamıyla selamladığı da iddianamede yer aldı.