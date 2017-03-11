Darbe girişimi Line'dan koordine edilmiş

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı ve çevresindeki olaylarla ilgili hazırlanan iddianameye göre, darbecilerin, teşebbüsü "Line" isimli uygulama üzerinden koordine ettikleri belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı ve çevresindeki olaylarla ilgili hazırlanan iddianameye göre, darbecilerin, teşebbüsü "Line" isimli uygulama üzerinden düzenledikleri tespit edildi.



İddianamedeki itirafçı ifadelerinde, Line üzerinden Yurtta Sulh'u temsil eden "YS" isimli grup kurulduğu, "YS Başladı" mesajıyla darbenin başlatıldığı ve darbecilerin "Merkez" isimli kullanıcıya sürekli bilgi aktardığı anlatıldı.



İddianamede, dosya şüphelilerinden itirafçı olan eski Albay Arif Kalkan'ın ifadelerine yer verildi.



Buna göre, Kalkan, 15 Temmuz'dan bir hafta önce Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Vekilliği görevlerini yürüten Mehmet Aydın'ın kendisini arayarak telefonla görüşmek istediğini anlattı.



Ankara Tandoğan'da buluştuğu Aydın'ın kendisini biriyle tanıştırdığını belirten Kalkan, ismini söylemeyen bu kişinin, 17/25 Aralık olayları sonrasında örgütün yaşadığı sıkıntılardan söz ettiğini ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında 3 bin civarında askeri personelin ihraç edileceğini söylediğini aktardı.



Kalkan, tanıştığı kişinin, "bu gidişata dur demenin zamanı geldiğini, hükümetin YAŞ'ı yapmasını engellemek gerektiğini yani kısa bir zaman içerisinde darbe yapılacağını ve sıkıyönetim ilan edileceğini" söylediğini bildirdi.



Bu kişinin, olayın çok kapsamlı olduğu, tüm kuvvetlerden personel bulunduğu, uçaklar, helikopterler, tanklar, gemiler ve bir orgeneralin bu işin içinde yer aldığı yönünde ifadeler kullandığını vurgulayan Kalkan, "Şahıs, bu darbeyi Fetullah Gülen'in istediğini, hükümetin kesinlikle Yüksek Askeri Şurayı yapmaması gerektiğini söylediğini belirtti." ifadesini kullandı.



BAĞLANTI İÇİN LİNE YÜKLENDİ



Görüştüğü kişinin, bundan sonra Mehmet Aydın ile irtibat halinde olmasını isteyerek yanlarından ayrıldığını anlatan Kalkan, şöyle devam etti:



"Mehmet Aydın telefonumu isteyerek bağlantı kurmamız için program yükleneceğini söyledi. Telefonuma iki program yüklenmiş, birisi 'Line' programı, diğeri de Proxy gizlemek için kullanılan bir program. Bu programlar başka bir odada APK dosyası olarak yüklenmiş. Yükleyeni görmedim. Line'de bana bir numara tanımlamışlar, bir de 'Merkez' diye bir numara tanımlamışlar. Mehmet Aydın, 'Buluşma için Line'dan haberleşeceğim, senin bir söyleyeceğin olduğu zaman da 'Merkez' olarak belirtilen yere yaz. Müsait olduğu zaman sana cevap verecek.' dedi."



O gün yaşadıklarının etkisiyle uyuyamadığını, dudaklarında uçuk çıktığına işaret eden Kalkan, akşamına Line'dan "21.00'de büroda buluşalım." diye mesaj geldiğini bildirdi.



Kalkan, buluştuklarında Aydın'ın planların henüz netleşmediğini, kendisine muhtemelen Güvercinlik kışlasındaki generalleri alıp güvenli bir yere götürme görevinin verileceğini ilettiğini aktardı.



Bunun için keşif yapmasının istendiğini dile getiren Kalkan, keşif yaptığını ve ertesi gün yine Line'dan gelen mesaj üzerine Aydın ile buluşmaya gittiğine dikkati çekti. Kalkan, burada önceden tanıdığı ancak örgütten olduğunu bilmediği Erdoğan Çiçek'in de bulunduğunu kaydetti.



Aydın'ın dizüstü bilgisayara bir flash bellek taktığını ve "generaller" sayfasını açtığını anlatan Kalkan, dosyada "Generaller, Jandarma Okullar Komutanlığı, Beştepe, Güvercinlik, MİT, Türksat ve TİB." yazılarını gördüğünü belirtti.



"YS BAŞLADI"



Tim komutanlarına, "Generallere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yönetime el koyduğunu, sıkıyönetim ilan edildiğini, kendilerini güvenli bir bölgeye götürmekle görevlendirildiğimizi, konuyla ilgili başkaca bir bilgimizin olmadığını, zorluk çıkartmamalarını, gittikleri yerde kendilerine verilecek görevin bildirileceğini" söylemeleri talimatı verdiğini dile getiren Kalkan, "Bu esnada Mehmet Aydın gelerek yarın, yani cumayı cumartesiye bağlayan gece 03.00 gibi darbenin başlayacağını, Line'da Yurtta Sulh'un baş harflerini simgeleyen 'YS' isimli, daha önceki 'Merkez' gibi bir numara-isim tanımlanacağını 'YS'de 'YS başladı' dendiği zaman bizim de harekete geçmemiz gerektiğini söyleyip çıktı." şeklindeki bilgileri verdi.



Cuma akşam 20.00 sıralarında Line'dan buluşma yeri ve saatini bildireceğini söylediğini ve koordineyi bitirince oradan ayrıldıklarına dikkati çeken Kalkan, "Merkez" isimli kullanıcıdan Yener Ekinci'nin kendisini bir "abi"yle tanıştıracağının belirtildiğini ve bu kişiyle de tanıştığını aktardı. Kalkan, ifadesini şöyle sürdürdü:



"Line'dan irtibatımız olan Orhan ve Salih'e buluşma yerini ve saatini yazdım. 'Merkez'e Line'dan tim komutanlarıyla saat 20.00'de lojmanlardaki halı sahanın girişinde buluşacağımı, Murat Tamer ile tanıştırılmadığımı, Mehmet Özoğul ile Line bağlantımın olmadığını bildirdim. 'Merkez' de Murat Tamer'in yanlarında olduğunu, telsiz kod listesi hazırladıklarını ve onu verdiklerini, buluşma esnasında bizlere vereceklerini söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam 18.00 sıralarında Line'dan 'YS' ismi açıldı. Bundan sonraki yazışmalar 'Merkez'de değil, 'YS'de yapıldı.



Saat 20.00 sıralarında ben lojmandaki halı sahanın oraya gittim. Müteakiben Orhan, Mehmet ve Salih, bir süre sonra da Murat Tamer geldi. Yener ve Hakan ile temasımız olmadığından 'YS'ye ikisinin buluşmaya gelmediğini, irtibat varsa bulunduğumuz yere yönlendirmelerini yazdım. Herhangi bir cevap gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam saat 20.45 sıralarında Line'den 'YS'ye 'YS başladı' diye yazıldı. Herkesin görev yerlerine gitmesini yazdılar."



"GİDEBİLİRSENİZ TÜRKSAT'A GİDİN"



Kalkan, mesajın yazıldığı anda 5 kişi oldukları için "YS"ye görevi yerine getiremeyeceklerini ilettiğini, cevap olarak bir süre beklemelerinin istendiğini anlattı.



Daha sonra Jandarma Okullar Komutanlığına gitmesinin istendiğini bildiren Kalkan, burada Okul Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun yanına gittiğini, Okul Komutanlığı Kurmay Başkanının, Köroğlu'nun onayını alarak "Size biraz teğmen verip Jandarma Genel Komutanlığına gönderelim." dediğini aktardı.



Kalkan, 8-10 kişiden oluşan 3 timle yola çıktığını, Jandarma Genel Komutanlığındaki Mehmet Aydın'ı aradığını, Aydın'ın "Burası polis tarafından çevrildi, boşuna gelmeyin, gidebilirseniz Türksat’a gidin." dediğini ancak kendisinin orasıyla ilgili bilgisi olmaması nedeniyle Okul Komutanlığına döndüğüne işaret etti.



Döndüğünde televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bazı generallerin konuşmalarını dinlediğini, yer yer çatışmalar yaşandığını öğrendiğini vurgulayan Kalkan, "Televizyondan bu haberleri görünce artık bu işin aleyhimize sonuçlandığını, hain damgasını yiyeceğimizi anladım. Bu olayın daha fazla bir parçası olmamak için nizamiyeden çıkmak istediysem de giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildiğinden 01.30-04.30 saatlerinde Beytepe'den çıkamadık." değerlendirmelerini paylaştı.



Kalkan, daha sonra nizamiyeden çıkmayı başardıklarını, yolda üzerlerindeki listeyi yaktıklarını kaydetti.