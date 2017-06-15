Darbe girişimi davalarında Ankara'daki ilk karar açıklandı

FETÖ'nün darbe girişimi davalarında Ankara'daki ilk karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5 sanık ise müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a da "Kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin, Sincan Cezaevi kampüsü içindeki mahkeme salonunda gördüğü duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme heyeti davaya ilişkin kararını açıkladı.



Buna göre, sanıklar Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşcı, Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay, Osman Ertuğal, Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir ve Murat Sarı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Bu sanıklara ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi.



Sanıklardan, Ceviz, Kiper, Erarslan, Demir ve Sarı'nın cezaları Türk Ceza Kanunu'ndaki indirim hükümleri uyarınca müebbet ve 10'ar yıl hapis cezası olarak belirlendi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Genelkurmay çatı davasında yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Barış'a da "Kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.



Sanıklar arasında yer alan erler Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin'in beraatına karar verilirken, davanın firari sanığı eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun dosyasının ayrılmasına hükmedildi.



MÜTALAA



Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş, duruşmanın 22 Mayıs 2017'deki celsesinde 69 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın darbeci askerler tarafından zorla ambulansa bindirilerek Akıncı Üssü'ne getirildiği anımsatılan mütalaada, Kasırga'nın derdest edilmesinin, darbeci askerlerce planlandığı kaydedilmişti.



Kasırga'nın darbe girişiminin ertesi günü nezarethane tarzı kilitli bir odada bulunduğu ifade edilen mütalaada, 15 Temmuz gecesi alıkonan diğer komutanlar gibi Kasırga'nın da FETÖ'nün bu girişiminde hedef seçildiği belirtilmişti.



Firari eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun dosyasının ayrılması istenen mütalaada, Kalyoncu hakkındaki yakalama emrinin devamı talep edilmişti.



Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında er olarak vatani görevlerini yaptıkları belirlenen Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin'in ise FETÖ silahlı terör örgütününü üyesi olduklarına dair delil olmadığı, silahsız 2 sanığın darbe girişimine karşı koyma imkanlarının bulunmadığı ifade edilen mütalaada, Özyılmaz ve Şahin'in beraatları istenmişti.



Vurdem, Yavuz, Yiğit, Erol, Gündoğdu, Aktaş, Özdil, Hızlı, Selek, Şimşek, Parlak, Ercan, Deyan, Taşcı, Yeşilbaş, Uçar, Karatay, Ertuğal, Ceviz, Kiper, Erarslan, Demir ve Sarı'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenen mütalaada, sanıklar hakkında ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar hapis talep edilmişti.