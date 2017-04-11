'Darbe değil' diyorsan Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun

Başbakan Yıldırım, "Diyeceksin ki '15 Temmuz kontrollü darbe'. Sayın Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında mısın? 15 Temmuz'a eğer 'darbe değil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun, onlar da öyle diyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziemir ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Abdullah Arda Meydanı'nda vatandaşlara parti otobüsünden seslendi.



İzmir'in demokrasinin, hoşgörünün merkezi olduğunu söyleyen Yıldırım, İstiklal Mücadelesi'nin zaferle sonuçlandığı ilin de İzmir olduğunu belirtti.



İzmir'i ne yazık ki bazılarının bugünlerde iyi sözlerle anmadığını ifade eden Yıldırım, "Hatırlayın birkaç gün önce CHP'nin bir milletvekilli İzmir'i kastederek evet verenler için 'Evet verirseniz nasıl düşmanı denize döktük sizi de denize dökeceğiz' diye açıkça millete meydan okumuştur. İzmirlileri, bu ülkenin asil evlatlarını düşmanla aynı safha koymuştur. Sen kimsin, senin ne haddine? İzmir sana pazar günü cevabını verecek." diye konuştu.



CHP'nin önceki genel başkanının da "Eğer 'hayır' çıkarsa düşmanı İzmir'den denize döktüğümüz kadar mutlu olacağım" dediğini söyleyen Yıldırım, "Yakışır mı, bu millete bu söylenir mi, bakın buradan söylüyorum 'evet' de veren 'hayır' da veren başımın tacıdır. Çünkü biz 80 milyonu kardeş, bir, beraber bildik. Birlikte Türkiye olduk, milleti ayrıştırmaya kimsenin hakkı yok." ifadelerini kullandı.



"NE SÖYLEDİĞİNİN FARKINDA MISIN"



Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "kontrollü darbe" iddiasına dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:



"Darbe gecesi beni arayacaksın, diyeceksin ki 'Yanınızdayız, bu bir darbedir, arkanızdayız' şimdi de kalkıp diyeceksin ki 'Bu bir tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe.' Sayın Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında mısın, 249 şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın, 2 bin gazimizi üzdüğünün farkında mısın kardeşim? 15 Temmuz'a eğer 'darbe değil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun, onlar da öyle diyor."



"DÜŞMANIMIZI SEVİNDİRECEK İŞLER YAPMAYACAĞIZ"



Bazı Avrupa ülkelerinin de anayasa değişikliğine karşı olduğuna ve AK Partili bakanların ve milletvekillerinin ülkelerinde toplantı yapmasını engellediğine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Atlarıyla, itleriyle bizim vatandaşlarımızın üzerine sürmediler mi, saldırmadılar mı? Bizim bakanlarımıza ve milletvekillerimize engel olmadılar mı? Bakın oynanan oyun büyük, bize engel oluyorlar diğer yandan PKK ve FETÖ kol kola mitingler yapıyor. Yetmedi Kandil'den terörist başları da video konferansla o mitinglere katılıyorlar. Dostluk bu mu, böyle dostluk olur mu? Dostumuzu ve düşmanımızı bileceğiz. Dostumuz için canımız kurban, başımız feda. Ama düşmanımızı da sevindirecek işler yapmayacağız."