Dar sokaklara "çöp taksi" çözümü

Ordu'da dar sokaklarda çöplerin toplanabilmesi için başlatılan "çöp taksi" uygulaması vatandaşları memnun etti.

Altınordu Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlanan "çöp taksi" adı verilen kamyonetle, gün içinde cadde ve sokaklarda dolaşılarak, biriken çöpler toplanıyor. 24 saat hizmet veren çöp taksilerle dar sokaklarda bulunan ve zamansız çıkarılan çöpleri toplanıyor.



Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara temizlik noktasında ciddi hizmetler getirmeye devam ettiklerini, bu hizmetlerden birinin de "çöp taksi" uygulaması olduğunu söyledi.



Tekintaş, 202 bin nüfusu ile Karadeniz'in en büyük ilçelerinden biri olan Altınordu'da, temizlik çalışmalarının her geçen gün aralıksız ve belli bir program çerçevesinde devam ettiğini belirterek, şehrin temizliğine büyük önem verdiklerini, cadde ve sokakların yanı sıra park ve bahçe gibi alanların temizliği konusunda da büyük hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.



Çalışmaları belli bir program dahilinde, mümkün olduğunca vatandaşların rahatsız olmayacağı saatlerde yaptıklarını anlatan Tekintaş, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda hassas olmasını istedi.



Tekintaş, günün erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmalarının, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Belirli aralıklarla yapılan cadde ve sokak yıkamalarıyla da temizlikte sürekliliği sağlıyoruz. Temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteren ekiplerimiz acil alınması gereken çöplere 3 çöp taksi ile anında müdahale ediyor. Dar sokaklara rahatlıkla girebilen çöp taksi ile işlemler daha kolay ve hızlı yapılabiliyor. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda ise diğer çöp toplama araçlarına göre daha küçük olan çöp taksi trafiğin seyrini de olumsuz etkilemiyor."



Tekintaş, çöp taksi çağırmak isteyen vatandaşların "252 0 452" numaralı telefonu aramalarının yeterli olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA