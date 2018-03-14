Dar kanal sorununun ilerleyen aşamasında ameliyat kaçınılmaz

Günden güne yürüme mesafeniz kısalıyor, yürürken sürekli dinlenme ihtiyacı duyuyorsanız nedeni dar kanal hastalığı olabilir.

Bel bölgesindeki omurilik kanalının çapının daralması ve kanal içinden geçen sinir liflerinin bası altında kalarak çeşitli yakınmaları ortaya çıkarması dar kanal hastalığı olarak nitelendiriliyor.



ntv.com.tr'ye konuşan ve Dar kanal sorununun doğuştan gelebileceği gibi genelde yaşlanma ile birlikte kireçlenmelerle kendini gösterdiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Emin Öcal, “Ancak gençlerde de rastlanan bir rahatsızlıktır. Genç yaşta görülenler genellikle doğumsaldır ya da bazen bel eğrilikleri yani skolyozla beraber de görülebilir. Birden fazla seviyede olabileceği gibi tek seviyede de olabilir" dedi.



ÇİFT TARAFLI AĞRI EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ



Dar kanalda meydana gelen belirtilerin genellikle bel fıtığı ile karıştırıldığını ancak dar kanalın her iki bacakta giderek artan şikayetlere yol açtığını belirten Dr. Öcal, özellikle yürüyüş mesafesinin giderek azalması durumunda dar kanal sorunundan şüphelenmek gerektiğini söyledi. Uzman, sorunun diğer belirtileri ile tanıda kullanılan yöntemler hakkında şu bilgileri verdi:



“Bu şikayetler bel ağrısı, bacaklarda ağrı, uyuşma, elektriklenme, şişlik ve ödemdir. Bir diğer en önemli belirti de yürüme mesafesinin günden güne kısalmasıdır. Yani bir kilometrelik mesafeyi hiç dinlenmeden yürüyen kişi zaman içerisinde bu mesafeyi 2, 3 hatta 4 mola ile zar zor bitirmeye başlar. Araştırmalarda hastaların bacaklarında damarsal bir problem saptanmamışsa bele çekilen filmlerden tomografi, MR veya röntgenlerde dar kanal belli olur. Bazen kireçlenme ile beraber fıtık da olabilir."



KİŞİYE ÖZEL CERRAHİ TEDAVİLER PLANLANIYOR



Dar kanal sorununda önceliğin ilaç, fizik tedavi ve manuel terapiye verildiğini ancak ilerlemiş vakalarda cerrahinin gündeme geldiğini söyleyen Öcal, dar kanal ameliyatı ile ilgili ise şunları aktardı:



“Cerrahi teknik olarak kapalı yöntemler, mikro cerrahi ya da endoskopik yöntemler uygulanır. Yaşlılarda kireçlenme çok fazla olduğunda belde kayma riski ortaya çıkacağı için bazen halk arasında bilinen platin ameliyatları yapılır. Aksi halde hastanın kanal daralmasına bağlı şikayetleri geçebilir ama bu sefer bel kaymasına bağlı problemler ortaya çıkar. Dolayısı ile dar kanalda tedaviler hastaya göre planlanır. Ameliyattan sonra bölgenin kan dolaşımı, beyin omurilik sıvısı dolaşımı tekrar normale geldiğinde hastanın şikayetleri bitiyor. Yürümesi düzeliyor, uyuşmaları ağrıları kayboluyor. Hastanın yaşam konforu artıyor."

AMELİYAT SONRASI HASTA BU KURALLARA UYMALI



Ameliyat sonrası süreçte hastaların dikkat etmesi gereken kurallara da değinen Dr. Muhammet Emin Öcal, "Değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz faktörlere değinmekte fayda var. Değiştiremeyeceğimiz faktörler; yaş, cinsiyet, menopoz gibi faktörlerdir. Değiştirebileceğimiz faktörler ise kilo, egzersiz, sigara kullanımı, gün içerisinde beli kullanma şekli, yapılan ev işleri ve yanlış eğilip kalkmalardır. Değiştirebileceğimiz faktörler arasında yer alan kriterleri olumluya çevirmek hastanın elinde olabiliyor. Ameliyatlardan sonra da hastanın egzersiz yapması, kilo almamaya dikkat etmesi, eğilip kalkmaları doğru yapması önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.