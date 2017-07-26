Danıştay'ın cemevi kararı

Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Emin Yılmaz, Danıştay'ın cemevinin elektrik giderinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca karşılanması yönünde karar verdiğini belirterek, bu kararı olumlu bulduklarını bildirdi.

Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, elektrik borçlarını ödemedikleri gerekçesiyle haklarında icra takibi başlatıldığını belirterek, elektrik giderlerinin karşılanması için Esenyurt Kaymakamlığı'na yaptıkları başvurunun reddedilmesi üzerine İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde dava açtıklarını hatırlattı.



Yerel mahkemenin cemevinin elektrik giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ödenmesi yönünde karar verdiğini belirten Yılmaz, itiraz üzerine Danıştay 13. Hukuk Dairesi'nin yerel mahkemenin kararını onadığını kaydetti.



Danıştay'ın kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Yılmaz, "Eşit yurttaşlık çerçevesinde toplumun her kesiminin barış, huzur, kardeşlik ve adalet ilkesi doğrultusunda kucaklanması gerekir. Verilen bu karar da bu yönde olumlu bir adımdır." dedi.