Danıştay saldırısı dosyası 'Ergenekon' davasından ayrıldı

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ile eski komutanlar Çiçek, Iğsız ve Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.

"Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosya ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.



İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme heyeti, taleplere ilişkin ara kararını açıkladı.



Mahkeme heyeti, "İnternet andıçları" ve "İrticayla mücadele eylem planı" çalışmalarının bilgileri dahilinde olduğu iddia edilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.



Heyet ayrıca, aralarında Danıştay saldırısını gerçekleştiren hükümlü Alparslan Arslan ile silah temin eden 4 kişi hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmederek, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.