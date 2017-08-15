Trump'ın Danışmanlar Konseyinde yaprak dökümü

Amerika İmalat Birliği Başkanı Scott Paul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanlar Konseyinden ayrılan dördüncü iş dünyası lideri oldu.

Paul, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, Trump'ın göreve geldikten sonra iş dünyasıyla fikir alışverişi yapabilmek için kurduğu Danışmanlar Konseyinden ayrıldığını duyurdu.



Trump'ın farklı alt gruplardan oluşan Danışmanlar Konseyinden son 36 saatte ayrılan Amerikalı üst düzey yöneticilerin sayısı Paul ile 4'e yükseldi.



Paul'dan önce Amerikalı teknoloji devi Intel'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Brian Krzanich, spor ürünleri firması Under Armour'ın CEO'su Kevin Plank, ilaç üreticisi Merck'in CEO'su Kenneth Frazier, konseyin imalat sektörüne ilişkin kolundan ayrıldıklarını açıklamıştı.



Amerikan iş dünyasında Trump'a yönelik memnuniyetsizliğin giderek artmakta olduğunu gösteren istifalar, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde hafta sonu aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüş sırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından başladı.



İstifa kararlarında, Trump'ın bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olayların ardından yaptığı açıklamalarda, düne kadar ırkçı grupları hedef almaması önemli rol oynadı.



Ayrıca Trump'ın Konsey'deki tek siyahi CEO Frazier'in ayrılma kararına sosyal medya hesabından sert tepki göstermesinin diğer yöneticileri rahatsız ettiği belirtiliyor.



ABD Başkanı Trump, Frazier'in konseyden ayrılma kararına kısa sürede sosyal medyadan tepki göstererek, "Merck'in Kennett Frazier'i, şimdi Konseyden ayrıldığına göre astronomik ilaç fiyatlarını düşürmeye daha fazla vakti olur. Merck, yüksek ilaç fiyatlarında lider. Ayrıca Amerikan istihdamını yurt dışına götürüyor. İstihdamı geri getir ve ilaç fiyatlarını düşür." eleştirisinde bulunmuştu.



"TRİBÜNLERE OYNAYANLAR DEVAM ETMEMELİYDİ"



ABD Başkanı Trump, tepkilere rağmen yeni istifalara karşılık vermekten kaçınmazken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konseyden ayrılan her CEO'nun yerine getirebileceğim çok kişi var. Tribünlere oynayanlar devam etmemeliydi. İstihdam!" ifadelerini kullandı.