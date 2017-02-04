Danimarka'da gazete yönetimine suç duyurusu

Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatı (PET), mahkemece yasaklanmasına rağmen kendisi hakkındaki kitabı ek olarak dağıtan gazete yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstihbarat teşkilatı "PET için 7 yıl - Jacob Sharf’ın dönemi" adlı kitapla ilgili mahkemece getirilen yasağa uymayan Politiken gazetesi ve yayınevi hakkında dava açıldı.



Yayınevinin15 milyon kron (yaklaşık 8 milyon lira) tazminat ödemesi istenirken, Politiken'in genel yayın yönetmeni Christian Jensen de 4 ay hapis cezasıyla yargılanacak.



Ülkenin polis istihbarat servisi ile basını karşı karşıya getiren dava için duruşma tarihi henüz belirlenmedi.



- "HASSAS" KİTAP



PET, Politiken’de gazeteci olarak çalışan Morten Skjoldager tarafından yazılan ‘PET için 7 yıl - Jacob Sharf’ın dönemi’ adlı kitapta, istihbarat servisinin haber kaynaklarını ve ülkenin güvenliği tehlikeye atacak hassas bilgiler olabileceğini iddia ediyor. PET, kitapta, kullandığı yöntemlerle ilgili bilgilerin de bulunmasından endişeli. Kitap, PET'in eski yöneticilerinden Jacob Sharf'ın dönemini ele alıyor.



PET, kitabın yayınevi People Press’ten metinleri istemiş ama bunun kabul edilmemesi üzerine, Kopenhag Şehir Mahkemesine başvurmuştu.



Kitabın içeriğinden habersiz olduğunu belirten PET’i haklı bulan mahkeme 6 Ekim 2016’da kitabı yasaklamıştı. Buna rağmen beş bin adet ilk baskının kitapçılara dağıtıldığı ortaya çıkarken, bazı kitapçılar da yasağın kendilerini kapsamadığını gerekçe göstererek kitabın satışını südürmüştü.



Politiken yayın yönetmeni Christian Jensen de 9 Ekim'de kitabın tamamını gazete eki olarak yayımlamıştı.



Kopenhag Şehir Mahkemesinin yasak kararını temyiz mahkemesine taşıyan JP/Politiken yayınevinin çabası sonuç vermemiş ve temyiz mahkemesi PET’i haklı bulmuştu.