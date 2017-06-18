Danimarka’da FETÖ bağlantılı özel okul iflasını istedi

Danimarka'da ekonomik sıkıntı yaşayan FETÖ bağlantılı Österbro Privatskole isimli özel okulun iflası istendi.

Berlingske gazetesinin haberine göre, başkent Kopenhag’daki Österbro Privatskole adlı FETÖ okulu, öğrenci kaybının getirdiği ekonomik sıkıntıya dayanamayarak kapısına kilit vurdu.



FETÖ okulu geçen yıl eğitim öğretim yılına 130 öğrenciyle başlamayı öngörürken 97 öğrenci bulabildi. Okul ekonomik sıkıntıları atlatamayarak iflasını istedi.



Gazeteye göre, Österbro Privatskole Danimarka’da 1 yıl içinde kapanan FETÖ bağlantılı dördüncü özel okul oldu.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk ailelerin çocuklarını almalarıyla başlayan süreçte, ülkedeki FETÖ bağlantılı okullar her 5 öğrenciden birini kaybetti.