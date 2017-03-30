"Danca konuşmayanları ihbar edin"

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg, pizza restoranlarının arka odalarında Danca konuşmayanların polise ihbar edilmesini istedi.

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, pizza lokantalarının arka odalarında Danca konuşmayanların vatandaşlarca polise ihbar edilmesini istedi.



Stöjberg, devlet kanalı TV2’ye, ülkede çalışma ve oturma izni olmadan yaşayan göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Kaçak göçmenlerin bazılarının pizza lokantalarında çalıştığının ortaya çıktığını belirterek, "Danimarkalılardan isteğim, pizzalarını almak için pizza lokantasına gittiklerinde, lokantanın arka odalarında Danca konuşmayan şüpheli kişilerin bulunduğu tuhaf durumlarla karşılaşırlarsa durumu yetkili makamlara bildirsinler, çünkü polisin her pizzanın arka odasını kontrol etmesi imkansız." diye konuştu.



TV2 tarafından, yetkili makamların işinin neden vatandaşlar tarafından yapılması gerektiği ile ilgili soruya Stöjberg, yetkili makamların her yerde aynı anda olamayacağı cevabını verdi.



Yasa dışı göçmenlerin ele alındığı TV2 kanalındaki programda verilen rakamlara göre, Danimarka’da kaçak göçmenlerin sayısı artıyor. 2015'te 877 kişi olduğu tespit edilen yasa dışı göçmenin 2016'da bin 348’e çıktığı bildirildi.